Marika Diminutto nell'assemblea nazionale di Fratelli d'Italia

Al termine dell'Assemblea nazionale di Fratelli d'Italia, svoltasi in modalità telematica, Marika Diminutto - capogruppo di Fratelli d'Italia a Cervignano del Friuli, Ddirigente provinciale, presidente del Circolo territoriale Norma Cossetto di Mortegliano e Coordinatrice regionale della comunità militante di Riva Destra Fvg – è stata nominata dai vertici del partito membro dell'Assemblea.

"Ho appreso con entusiasmo il prestigioso incarico", commenta. "Ringrazio la Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni per la fiducia, il Presidente dell'assemblea nazionale Ignazio La Russa, il Capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, il coordinatore nazionale del dipartimento Organizzazione Giovanni Donzelli, il Coordinatore regionale Walter Rizzetto, il Segretario nazionale di Riva Destra Fabio Sabbatani Schiuma e il vice segretario nazionale Angelo Bertoglio".

"Una scelta che mi riempie di orgoglio e soddisfazione, perché arrivata dopo tre anni di lavoro intenso e di impegno e dedizioni assoluti. Sono profondamente onorata e spero di corrispondere nei fatti alla fiducia e alla stima che Fratelli d'Italia e la comunità di Riva Destra hanno riposto in me, continuando, con ancora più impeto, a fare gli interessi del Partito, adoperandomi per la sua crescita ed impegnandomi quotidianamente al servizio sempre, ovunque e comunque per il bene dell'Italia e degli italiani".