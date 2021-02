Mario Draghi, il giorno delle consultazioni

Dopo aver ricevuto dal Capo dello Stato l’incarico – accettato come da prassi con riserva – per formare un nuovo Governo ‘di alto profilo’, quella di oggi per Mario Draghi è la giornata di avvio delle consultazioni con le forze politiche.

Il premier incaricato è arrivato in tarda mattinata a Montecitorio. Il calendario degli incontri – che prenderanno il via nel pomeriggio – non è stato ancora definito.

Dopo il suo discorso di accettazione, nel quale ha individuato le linee guida dell’Esecutivo - Vincere la pandemia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte ai problemi quotidiani dei cittadini e rilanciare il Paese, sfruttando le risorse straordinarie dell’Unione Europea – l’ex presidente della Bce può contare al momento sul sicuro appoggio di Pd, Italia Viva, Leu e Forza Italia, con Berlusconi che ha tracciato la linea, oltre a quello di alcune forze minori.

Resta, però, la profonda spaccatura nel M5s – la posizione 'ufficiale' appare per il no, ma con molte voci discordanti - e nel centrodestra, con Fratelli d’Italia ferma sul voto o al massino su un'astensione e la Lega in forse su un'apertura, purché il governo sia ‘a scadenza’ e si torni a breve alle urne. Non è ancora, chiaro, quindi, quale maggioranza appoggerà il governo.

Ieri, Draghi aveva incontrato prima il Presidente della Camera Roberto Fico a Montecitorio e poi la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quindi, intorno alle 16, è andato a palazzo Chigi, dove si è confrontato in un lungo colloquio con il premier dimissionario Giuseppe Conte.

Proprio dal professore, poco prima delle 14, è arrivato il primo atteso messaggio, dopo giornate di silenzio. “Grazie al Presidente Mattarella. E’ stato un prezioso interlocutore per rapporti personali e istituzionali. E grazie a tutti gli amici della coalizione”, ha detto fuori da palazzo Chigi il premier dimissionario.

“Ho incontrato Draghi: è stato un colloquio lungo e molto aperto. Gli ho augurato buon lavoro. Qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione del Governo: evidentemente non mi conosce. I sabotatori cercateli altrove. Io ho sempre lavorato per il bene del Paese e formare un nuovo Esecutivo presto è fondamentale per affrontare le grandi sfide del momento”.

“Auspico un governo politico, che sia solido e abbia sufficiente coesione perché le urgenze del Paese richiedono scelte che sono necessariamente politiche”, ha poi detto Conte. “Al Movimento 5 Stelle dico: io ci sono e ci sarò. A Pd e Leu, invece, dico che dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, in quella che abbiam definito ‘Alleanza per lo sviluppo sostenibile’. E’ un progetto forte e concreto che offre una prospettiva reale per il nostro Paese per la transizione energetica e lo sviluppo sociale”.

I COMMENTI. “Le straordinarie sfide che attendono il Paese necessitano di personalità dalle straordinarie competenze. Mario Draghi è una di quelle. Sbaglia chi si arrocca sull’equivalenza con l’esperienza di dieci anni fa: diversi i profili, diverse le contingenze, diversi gli scenari. Volgere lo sguardo indietro e cedere ai tatticismi politici di corto respiro è un esercizio deleterio per gli interessi del Paese, già provato da una gestione approssimativa dell’emergenza sanitaria ed economica. Archiviata la stagione dell’incompetenza e dell’improvvisazione, l’Italia ha la possibilità di svoltare pagina. Fare presto, come titolò allora un importante quotidiano, non è sufficiente: è necessario anche fare bene. E per far bene non si può prescindere dalle capacità di un profilo politico ed economico come quello di Mario Draghi”, lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli.