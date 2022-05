Il candidato sindaco espressione dell'attuale maggioranza di Lignano Sabbiadoro, Alessandro Marosa, incassa l’appoggio di Lignano Vola. E' di queste ore, infatti, l’accordo raggiunto tra la lista civica Comunità Lignano, che fa riferimento all’Assessore Paolo Ciubej, e quella di Andrea Rizzardi. L’accordo prevede quale candidato sindaco Marosa e la condivisione di alcuni punti programmatici per la prossima legislatura.

I due gruppi avranno ciascuno il proprio simbolo contenuto in un’unica lista di 16 candidati. Ileana Bivi, coordinatrice di Comunità Lignano, esprime "grande soddisfazione per l’accordo raggiunto che permetterà ai giovani di Lignano Vola, in piena autonomia, di portare il proprio contributo di idee e proposte per una Lignano sempre migliore".

Rizzardi sottolinea che "questa è una grande occasione che viene offerta agli associati per mettere in campo tutte le proprie energie e le proprie proposte".