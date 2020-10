Mascherina obbligatoria anche per l'attività motoria

A seguito dell'adozione del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, il Viminale ha inviato ai Prefetti una circolare del capo di Gabinetto Bruno Frattasi che fornisce alcuni chiarimenti in merito ai profili più strettamente legati ai controlli amministrativi sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni anti-Covid.

Sulla disposizione che introduce l'obbligo dell'uso di mascherine anche all'aperto, la circolare precisa che, tra i soggetti esentati, rientrano solo coloro che stiano svolgendo l'attività sportiva e non quella motoria, che non risulta, quindi, esonerata.

Per attività motoria, sottolinea il Ministero, "deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva". Quindi, conclude, "jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina".

La circolare evidenzia, inoltre, che il decreto interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre deroghe rispetto a quanto previsto a livello nazionale, in attesa dell'adozione del nuovo Dpcm. Modificando la precedente previsione, le deroghe valgono solo per introdurre misure più restrittive, mentre norme più 'leggere' potranno essere adottate nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e d'intesa con il Ministro della Salute.

La circolare, inoltre, richiama la proroga fino al 31 dicembre dell'utilizzo, nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure", del contingente incrementale di 753 unità di personale militare, per i compiti relativi al contenimento della diffusione del Covid.

La circolare, infine, richiama l'attenzione su possibili condotte elusive in merito alla sospensione delle attività di ballo, all'aperto e al chiuso, previste dall'ordinanza del ministero della Salute, evidenziando sul punto che l'eventuale offerta di attività danzanti da parte di ristoranti, bar, pub e simili è da ritenersi anch'essa interdetta e passibile di sanzioni.