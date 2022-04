Mascherine al chiuso, le nuove regole fino al 15 giugno

Dall’1 maggio la lotta alla pandemia entra in una nuova fase. Mentre il Green Pass andrà sostanzialmente in soffitta, salvo pochissime eccezioni, l’attesa è per le decisioni sulle mascherine al chiuso. E’ stato approvato l’emendamento del Governo al decreto Covid, ma per tutti i dettagli si attende l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che sarà firmata nelle prossime ore.

A quanto si apprende, le protezioni rimarranno obbligatorie fino al 15 giugno per assistere gli spettacoli e agli eventi sportivi al chiuso e per salire sui mezzi di trasporto anche locale, mentre al lavoro valgono i protocolli già in vigore. Dunque, la mascherina sarà solo fortemente raccomandata.

Nelle scuole, le mascherine resteranno fino al termine delle lezioni, come previsto dal decreto in conversione. Non saranno, invece, più obbligatorie in discoteca.

Resta alta la guardia nelle strutture socio-sanitarie e nelle Rsa, dove lavoratori, utenti e visitatori dovranno continuare a indossare le protezioni.