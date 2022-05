Mascherine al lavoro, resta in vigore il protocollo Covid

Le mascherine sui luoghi di lavoro? Resteranno obbligatorie almeno fino a giugno. E’ l’indicazione emersa dalla riunione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, Inal e parti sociali, che hanno stabilito di mantenere in vigore il Protocollo per la sicurezza Covid che era stato definito ad aprile 2021. E' prevalsa, dunque, la linea della prudenza, pur in una fase della pandemia non più 'emergenziale'.

Cosa succederà dopo? Le regole saranno definite in un nuovo incontro entro il 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare aggiornamenti al testo in base all’evoluzione della situazione epidemiologica.

Le protezioni al lavoro, lo ricordiamo, erano state ‘fortemente raccomandate’ nell’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile, che invitava le singole aziende a definire internamente le norme di comportamento.

Da diverse associazioni - da Confindustria a Confcommercio, passando per Confesercenti - era già arrivata un’indicazione al mantenimento delle mascherine in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, in particolare in caso di attività a contatto con il pubblico.

Discorso diverso per i dipendenti pubblici, per i quali si applica l’ordinanza del ministro Brunetta. In questo caso la raccomandazione d’indossare le protezioni si applica a "personale a contatto con il pubblico o allo sportello senza barriere; personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; nel corso di riunioni in presenza; in fila per la mensa e bar interni; in fila per l’ingresso in ufficio; chi condivide la stanza con personale ‘fragile’; in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; negli ascensori".