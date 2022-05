Mascherine e Green Pass, scattano le nuove regole

Da oggi, 1 maggio, la lotta alla pandemia entra in una nuova fase e cadono molte delle restrizioni con cui abbiamo convissuto per mesi.

Mentre il Green Pass va sostanzialmente in soffitta, salvo pochissime eccezioni, il Governo ha stabilito le nuove regole sulle mascherine al chiuso (qui l'ordinanza del ministro Speranza).

Cosa cambia nella nostra vita di tutti i giorni, dunque? Il certificato verde potrà essere chiesto solo in poche occasioni, ovvero per accedere alle strutture sanitarie e Rsa (sia per i visitatori sia per i lavoratori), mentre non servirà più per andare al lavoro, al bar o al ristorante e per fruire di spettacoli e servizi.

Ricordiamo che per il personale sanitario è ancora in vigore fino a fine anno l’obbligo vaccinale (pena la sospensione), mentre per gli Over 50, le forze dell’ordine e il personale scolastico l'obbligo rimane fino al 15 giugno ma non è più vincolante al lavoro; l’unica sanzione prevista è il pagamento della sanzione da 100 euro.

Altra 'rivoluzione' riguarda la mascherina. L'obbligo d'indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 rimane - fino al 15 giugno - per i mezzi di trasporto (aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, autobus, noleggio con conducente, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale e scuolabus), per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso (in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati), e per eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Nelle scuole, le mascherine resteranno fino al termine delle lezioni.

Per tutti gli altri luoghi al chiuso - dunque, anche per negozi, palestre e uffici - la mascherina sarà solo fortemente raccomandata. Al lavoro valgono i protocolli già in vigore e che, nei prossimi giorni, saranno definiti da datori di lavoro e responsabili della sicurezza.

Per i dipendenti pubblici, secondo l’ordinanza del ministro Brunetta, la raccomandazione si applica a "personale a contatto con il pubblico o allo sportello senza barriere; personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti; nel corso di riunioni in presenza; in fila per la mensa e bar interni; in fila per l’ingresso in ufficio; chi condivide la stanza con personale “fragile”; in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie; negli ascensori".

Novità anche per gli arrivi dai Paesi Esteri: il passenger locator form, dall’1 maggio non sarà più necessario. Il documento era stato introdotto nell’estate del 2021 per regolare le partenze e conteneva tutte le informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid durante lo spostamento.