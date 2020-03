Mascherine, i sindaci chiedono chiarezza alla Regione

Le mascherine restano al centro dell'attenzione, anche in Fvg. La Regione, nei giorni scorsi, aveva assicurato una rapida fornitura di presidi a tutta la popolazione, da far arrivare alle famiglie attraverso i Comuni e i Gruppi di Protezione civile. L'attesa consegna, però, sta dimostrando tempi più lunghi del previsto e numeri non in grado di raggiungere tutti i cittadini. Per questo, numerosi sindaci (in calce tutte le firme), hanno deciso di scrivere al presidente Massimiliano Fedriga e al vicepresidente Riccardo Riccardi per chiedere chiarimenti.

Abbiamo affrontato questa emergenza sin dai primi giorni con massima responsabilità, nel pieno rispetto delle direttive che ci arrivavano dal Governo, dalla Presidenza della Regione e dalla Protezione Civile. Fin da subito abbiamo affrontato le difficoltà interpretative dei provvedimenti che in più di qualche occasione hanno creato malcontento e non poche incomprensioni. Tuttavia siamo consapevoli che questo è il momento del lavoro a testa bassa e non quello delle polemiche e dello scaricabarile. Non è il momento per distogliere l’attenzione dall’emergenza in corso.

Uno dei principali obiettivi che ci siamo dati è cercare di rassicurare i nostri concittadini, trasmettendo la calma che dobbiamo mantenere e la fiducia che abbiamo nel nostro sistema sanitario e nelle nostre istituzioni. Su questo tema chiediamo la vostra collaborazione.

La vostra comunicazione del 21 marzo con la quale annunciavate che "Con la produzione di mascherine che noi ci attendiamo di stimolare grazie a questo avviso e contando su una fornitura celere, l'auspicio è di rifornire già dalla prossima settimana, attraverso i volontari della Protezione civile, tutti i cittadini in modo di limitare al massimo la possibilità di contagio” ha creato una forte e legittima aspettativa tra la popolazione, tant’è che da lunedì stiamo rispondendo alle richieste dei nostri concittadini.

La comunicazione di oggi, in cui ci viene riportato che sarà consegnata una confezione di due mascherine ogni 7-8 nuclei familiari e che sarà lasciata al Sindaco di ogni Comune la scelta della priorità sulla distribuzione, ci lascia con il cerino in mano e ci mette nella condizione di dover smentire la vostra dichiarazione. Vi chiediamo, pertanto una più puntuale indicazione sulla distribuzione delle mascherine fin da subito, sulla base di specifiche indicazioni dei Dipartimenti di Prevenzione, al fine di rallentare il contagio e una più efficace comunicazione al fine di non creare aspettative che poi non possiamo soddisfare nella nostra popolazione, già fortemente provata da questa situazione.

Ribadiamo, inoltre, in qualità di ufficiali sanitari e di responsabili della protezione civile, la necessità di essere messi a conoscenza dei dati delle persone positive e di quelle costrette alla quarantena secondo canali istituzionali chiari e non demandati a interpelli personali. Nel rispetto delle norme e dei richiami citati nei dispositivi emanati della Protezione Civile nazionale e regionale, i sindaci devono poter conoscere l'esatta entità numerica e identitaria delle persone colpite dal virus. Risulta altrimenti difficoltoso, se non impossibile, poter svolgere i propri compiti anche di assistenza alla popolazione.

Con massima disponibilità di collaborazione,

i Sindaci: Massimo Mentil (Paluzza), Luigi Cortolezzis (Treppo Ligosullo), Daniele Ariis (Raveo), Ermes De Crignis (Ravascletto), Manlio Mattia (Sutrio), Fabio D’Andrea (Rigolato), Erica Gonano (Prato Carnico), Sandra Romanin (Forni Avoltri), Coriglio Zanier (Socchieve), Daniele Di Gleria (Paularo), Francesco Martines (Palmanova), Roberto Fasan (Torviscosa), Raffaella Perusin (Chiopris-Viscone), Andrea Bellavite (Aiello del Friuli), Franco Lenarduzzi (Ruda), Cristiano Tiussi (Bagnaria Arsa), Gianluigi Savino (Cervignano del Friuli), Giosualdo Quaini (Terzo di Aquileia), Alberto Urban (Campolongo Tapogliano), Doretta Cettolo (San Vito al Torre), Enrico Mossenta (Pradamano), Lavinia Clarotto (Casarsa della Delizia), Gianluca Casali (Martignacco), Denis Lodolo (Pozzuolo del Friuli), Eliano Bassi (Buttrio), Francesca Papais (Zoppola), Luca Mazzaro (Pagnacco), Erika Furlani (Campoformido), Davide Furlan (Romans d’Isonzo), Enrico Bullian (Turriacco), Luca Pisk (Savogna d’Isonzo), Linda Tomasinsig (Gradisca d’Isonzo), Riccardo Marchesan (Staranzano), Dario Raugna (Grado), Marco Vittori (Sagrado), Claudio Fratta (San Canzian d’Isonzo), Claudio Defendi (Villesse), Fabio Vizintin (Doberdò del Lago), Stefano Turchetto (Farra d’Isonzo), Luca Sartori (Mariano del Friuli).