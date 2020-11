Massima attenzione sul futuro del Consorzio Agrario

"Sulla fusione del Consorzio agrario del Friuli Venezia Giulia si è rivelato certamente corretto l'iter di interessare da subito il Consiglio regionale chiedendo prima la convocazione della II Commissione e poi la discussione di una mozione in Aula per poter esprimere una posizione unitaria e trasversale da parte della politica".

Questo il commento dell'assessore alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, dopo l'approvazione in Aula della mozione che chiede massima attenzione della Regione sul Consorzio agrario Fvg.

"Tutta la nostra attenzione - ha sottolineato Zannier - è volta a comprendere nel dettaglio tutti i risvolti e le condizioni del progetto che è stato presentato per poter esprimere, alla fine, un giudizio di merito".

"Le diverse forze presenti in Consiglio hanno comunque dichiarato in modo chiaro che qualsiasi scelta fatta dai soci del Consorzio debba sempre tenere nella giusta considerazione l'interesse del comparto agricolo regionale. Vanno garantite infatti - ha puntualizzato l'assessore - tutte le condizioni affinché siano mantenuti sia i servizi resi dal Consorzio che la sua capacità di governance".

"Sostanzialmente la politica regionale non intende subire una decisione senza poter proporre la propria posizione. Una politica che, anzi - ha precisato in conclusione Zannier -, ha chiesto se esistano soluzioni diverse da sottoporre agli organi direttivi del Consorzio".

"La posizione politica unanime e trasversale raggiunta oggi dal Consiglio regionale è un importante segnale e un messaggio di unità in nome dell'interesse generale del comparto agricolo del Friuli Venezia Giulia. La valenza del Consorzio di Basiliano non è legata solamente a una società, ma a un servizio che genera e coinvolge l'intero comparto agricolo della nostra Regione. Si tratta di un asset strategico per il nostro territorio che racchiude un patrimonio storico, culturale ed economico centenario, oltre che economico, lungo 100 anni, il cui futuro sarà monitorato dall'assessorato competente".

Lo afferma in una nota il consigliere regionale della Lega, Alberto Budai, esprimendo "soddisfazione per l'approvazione all'unanimità della mozione discussa dall'Aula. Sarà verificata con le realtà esistenti a livello regionale - prosegue Budai - esercitanti la medesima attività del Consorzio Agrario Fvg, la disponibilità a discutere ipotesi di sinergia e collaborazione, ovvero aggregazione con il Consorzio Agrario stesso al fine di presentare agli amministratori consortili un possibile scenario alternativo".

"Inoltre - spiega il rappresentante della Lega - sarà costituita una cabina di regia sotto il coordinamento dell'assessore Zannier, con la partecipazione di una rappresentanza della II Commissione consiliare, per interloquire con gli organi del Consorzio nell'interesse strategico regionale rispetto al futuro dell'Ente, vigilando inoltre sugli sviluppi della vicenda con l'auspicio che ogni decisione possa trovare l'approvazione, previo un suo pieno e diretto coinvolgimento, da parte dell'Assemblea dei suoi soci".

"Il Consorzio Agrario Fvg ha una storia lunga oltre 100 anni e rappresenta un punto di riferimento per il mondo agricolo regionale. Da settimane stiamo assistendo ad un dibattito sul suo futuro che pone interrogativi preoccupanti. Se da una lato la politica deve rispettare legittime operazioni societarie tra privati, dall'altro non può non ascoltare la preoccupazione di centinaia di soci e dipendenti".

Lo afferma in una nota il capogruppo dei Cittadini in Consiglio regionale, Tiziano Centis, intervenendo sulla mozione relativa al futuro del Consorzio Agrario Fvg che l'Aula ha approvato all'unanimità, impegnando la Giunta a verificare ipotesi di sinergia sul territorio e a costituire una cabina di regia.

"Le aggregazioni - sottolinea Centis - si possano fare, ma queste operazioni non dovrebbero mai essere imposte dall'alto, quanto piuttosto rappresentare una strategia condivisa con tutti gli attori in campo e capace di rafforzare la dimensione aziendale".

"Chi - si chiede il cittadino - non conosce nel proprio territorio agricoltori che si fanno venti ore di duro lavoro nei campi, nelle stalle, con investimenti continui per avere nella propria azienda il top della tecnologia e migliorare così la qualità dei prodotti che finiscono sulle nostre tavole? Di fronte a questi imprenditori agricoli, alle loro famiglie, ai loro dipendenti, alle loro forti preoccupazioni - conclude Centis - non possiamo far finta che l'operazione di aggregazione del Consorzio Agrario Fvg non abbia un interesse più ampio".

"La presa di posizione unanime della massima istituzione regionale è un segnale importante", commenta Massimo Moretuzzo (Patto per l'Autonomia), che più volte nelle ultime settimane aveva sollecitato una presa di posizione forte dei vertici istituzionali regionali a difesa del Consorzio Agrario, realtà che, con i suoi 2 mila 200 soci, 120 milioni di euro di fatturato e un patrimonio di 22 milioni di euro, "rappresenta uno dei centri decisionali ed economici del territorio e, in quanto tale, sul territorio va trattenuto tutelandone l’autonomia operativa e decisionale".