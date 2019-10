Massima attenzione sull'Ogs

"L'ipotesi di un coordinamento ministeriale tra gli istituti di ricerca che si occupano di mare non basta ad attenuare i timori per la futura autonomia gestionale dell'Ogs di Trieste, ente di assoluta eccellenza nel panorama nazionale, trainante nel sistema della ricerca italiana e internazionale, con bilanci in attivo e una posizione geografica che le consente di giocare un ruolo strategico nell'area centroeuropea e balcanica". A dichiararlo è il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, riferendosi alle notizie legate al futuro dell'istituto di ricerca regionale e all'incontro che si terrà martedì prossimo a Roma nel corso del quale saranno forniti maggiori dettagli dal Miur.

"Bene ha fatto - prosegue Zanin - la presidente dell'Ogs Pedicchio che, pur in scadenza e non ricandidabile, ha ritenuto di sensibilizzare la comunità regionale sui rischi che potrebbe correre l'istituto nei prossimi mesi. L'attenzione ora è tesa a conoscere nel dettaglio le intenzioni del Ministero e, se necessario, a difendere l'autonomia e l'attività dell'Ogs, nell'interesse del sistema scientifico regionale e dell'intera collettività".