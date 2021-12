Massimiliano Fedriga ottiene la fiducia del 77% dei cittadini

Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga riscuote la fiducia del 77% dei cittadini e, in maggior parte, nella fascia anagrafica 18-24 anni - ma nutrono fiducia in lui trasversalmente anche tutti gli altri scaglioni anagrafici - e nel ceto medio.

Lo rivela una indagine Ipsos condotta su mille persone dalla quale risulta che il 24% degli intervistati ha molta fiducia e il 53% abbastanza; non risponde o non sa, invece, il 2% mentre ne ha poca il 17; soltanto il 4 per cento non ha nessuna fiducia nel governatore. A gennaio, secondo un'altra rilevazione Ipsos, Fedriga riscuoteva fiducia tra il 72% degli intervistati.

A oggi ancora più alto è il giudizio sull'efficacia della politica di Fedriga nella gestione dell'emergenza Covid: per il 27% le scelte operate sono state molto efficaci; abbastanza per il 58%. Non risponde l'uno per cento mentre l'11% ha risposto 'poco' e il 3 'per niente'.

Ma in generale l'operato dell'amministrazione regionale è ritenuto molto positivo e in vari settori, dallo smaltimento dei rifiuti (85 positivo, 3 non sa, 12 negativo) a cultura e turismo (83, 5, 12), dalla politiche giovanili (69, 13, 18) all'immigrazione (63, 8, 29). Alto è anche il giudizio positivo sull'operato della Giunta: per il 12 per cento questo è molto efficace; per il 57 abbastanza; il 5 per cento non risponde; per il 22 lo è poco; per il 4 non lo è per niente.

Il sondaggio è stato compiuto questo mese intervistando mille cittadini per il 43% di Udine, il 25 di Pordenone, il 20 di Trieste e il 12 di Gorizia, con una prevalenza anagrafica di 65 anni e oltre (31%), seguita dalla fascia 55-64 (21%) e così a seguire.

“Il gradimento di Fedriga e dell’operato della giunta regionale raggiunge i massimi storici. La crescita nei consensi è il risultato di anni di lavoro in cui il Presidente e gli assessori regionali hanno amministrato la Regione con professionalità, dimostrando competenza e senso pratico nel risolvere le problematiche territoriali. Spicca l’85% di gradimento nella gestione della pandemia, segno che le decisioni difficili ma necessarie prese da Fedriga sono state comprese e condivise dai cittadini regionali; alla faccia delle critiche sterili di un’opposizione ai minimi storici e che anzi, vede più del 70% del loro elettorato apprezzare lo stesso Fedriga. Dati che ci devono spronare a fare sempre meglio, continuano su questa strada che premia il buon governo leghista e di tutto il centro destra. Un plauso a tutti gli assessori leghisti e al gruppo regionale della Lega per il contributo a livello consigliare al fine del raggiungimento di questi importanti risultati", dichiara in una nota l’europarlamentare e coordinatore Lega Fvg Marco Dreosto.