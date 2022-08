Massimiliano Fedriga si svela a Pordenonelegge

Uscirà il 13 settembre anche se è già prenotabile sulle maggiori piattaforme che vendono libri ed ebook. Il titolo è “Una storia semplice. La Lega, il Friuli Venezia Giulia, la mia famiglia” ed è la biografia di Massimiliano Fedriga, edita da Piemme. Nella sinossi, Fedriga, lo descrive come un libro dove "ci trovate dentro qualche pezzo della mia vita, niente di più e niente di meno. Un libro per condividere una storia, un modo in più per non ritrovarmi solo".

Fedriga si era iscritto alla Lega già all’età di 15 anni, lui classe 1980, e nel 2003 è diventato segretario provinciale a Trieste in un partito all’epoca con pochi iscritti, si è candidato diverse volte ma è solamente nel 2008 che è riuscito a farsi eleggere alla camera di deputati. Da allora e fino al 2018 è rimasto sugli scranni di Montecitorio diventando l’8 luglio del 2014 capogruppo. Nel 2018 la riconferma a Roma ma le pressioni su Salvini, attraverso l’uso dei trattori in maniera pacifica, hanno convinto il centrodestra a candidarlo presidente di Regione al posto di Renzo Tondo.

Una storia semplice, spiega poi la sinossi, un'autobiografia non convenzionale, inedita e sorprendente, perché mette in luce l'uomo oltre che il politico. Una narrazione che somiglia più a un romanzo di formazione.

Il libro sarà presentato ufficialmente il 14 settembre alle 21 nello spazio San Giorgio nel contesto della 23esima edizione di Pordenonelegge.