Massimiliano Fedriga sul podio dei Presidenti più amati

Massimiliano Fedriga si conferma tra i presidenti di Regione più apprezzati d'Italia. A dirlo è il sondaggio Swg che ha stilato una nuova classifica sulla base del gradimento dei cittadini. Sempre in cima si trova il governatore del Veneto, Luca Zaia, seguito da quello dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e, al terzo posto, da quello del Friuli Venezia Giulia.

"Nel diffuso clima d'incertezza e apprensione - spiega l'istituto di statistica triestino all'Ansa - il livello di polemica si è abbassato e le persone si sono affidate agli amministratori più di quanto lo facessero di solito. Ne risulta una crescita generalizzata del gradimento dei governatori, con poche eccezioni".

Zaia è così passato dal 66% delle preferenze di marzo 2019 al 79% del 2021, Bonaccini dal 62% al 72% e Fedriga dal 46% al 60%. L'unico presidente del Sud nella parte alta della classifica è il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, al quarto posto con il 57% delle preferenze (rispetto al 29% di due anni fa).

Paga la gestione complicata dell'emergenza il presidente della Lombardia, Attilio Fontana che passa dal 55% del 2019 al 33% del 2021 piazzandosi al terzultimo posto in classifica, davanti solo a Christian Solinas (Sardegna) e Vito Bardi (Basilicata) che sono, comunque, in crescita di consensi. L'altro governatore ad aver registrato un calo, seppur contenuto, è quello della Liguria, Giovanni Toti.

“Massimiliano Fedriga si conferma tra i migliori Presidenti di Regione italiani e passando dal 46% al 60% è anche il governatore che cresce di più nei consensi", dichiara in una nota Marco Dreosto, europarlamentare e coordinatore regionale Lega Fvg. "Segno inequivocabile che i cittadini hanno premiato le decisioni serie, ponderate, pragmatiche ma allo stesso tempo difficili e coraggiose che Fedriga ha preso nell’ultimo periodo. Un premio alla buona amministrazione della Lega che, oltre al governatore del Friuli Venezia Giulia, vede sul podio anche Luca Zaia al primo posto con il 79% dei consensi".

"Un monito anche al Pd regionale che non fa altro che lanciare critiche fini a se stesse ignorando i numerosi appelli alla collaborazione istituzionale che sono stati lanciati in questo periodo complicato. Proprio alla luce di questi dati, auspichiamo che ci sia una prova di maturità del Pd per mettere fine alla sua opposizione disfattista e incominci a essere più costruttivo non pensando solo al suo tornaconto politico ma al bene dei cittadini", conclude Dreosto.