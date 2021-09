Massimo Garavaglia in Fvg

Misure a sostegno del turismo e incentivi per il miglioramento delle strutture ricettive, strumenti per favorire l'aggregazione d'imprese e sgravi fiscali per le riqualificazioni immobiliari e tutela dei locali storici. Sono questi gli argomenti affrontati nel corso dell'incontro tra il governatore Massimiliano Fedriga, il ministro del turismo Massimo Garavaglia e i rappresentanti delle categorie economiche di Trieste e Gorizia, svoltosi nella sede della Camera di commercio della Venezia Giulia nel capoluogo regionale.

Nel corso dell'incontro, Fedriga ha evidenziato come i numeri positivi ottenuti quest'estate dal comparto turistico del Friuli Venezia Giulia sono il risultato della buona collaborazione tra le istituzioni - che hanno sviluppato azioni promozionali coordinate - e le imprese del settore. “Alle categorie economiche ho voluto esprimere la mia più sincera e profonda gratitudine per essersi impegnate, al fianco delle istituzioni e dei cittadini, nella lotta al Covid e per aver resistito, a prezzo di enormi sacrifici, alle durissime conseguenze della pandemia”, ha detto Fedriga. “Ringrazio il presidente Antonio Paoletti per averci ospitati e il sindaco Roberto Dipiazza per il grande lavoro svolto nell'arco di un mandato difficile, funestato da una crisi senza precedenti”.

L'offerta turistica oltre a luoghi di indubbia bellezza ha saputo garantire servizi di qualità, cogliendo così un'occasione di rilancio per l'intero territorio, che ora deve essere consolidata con un rafforzamento dell'alleanza tra imprese istituzioni.

Garavaglia ha parlato anche della prossima stagione invernale. "Il protocollo è già stato sostanzialmente visto lo scorso anno, poi non si è partiti perché la situazione era molto complicata. Adesso riprenderemo in mano il tema e vedremo se c'è qualche affinamento da fare. L'importante è che si possa sciare", ha detto il ministro. "Stiamo guardando alla fase della ripartenza. Questa estate è andata bene e non è ancora finita, quindi c'è una coda positiva da cogliere fino in fondo".

"Adesso c'è da ragionare sul futuro - ha aggiunto - che è la stagione invernale. Si torni a sciare in serenità e tranquillità, dopodiché i buoni risultati li possiamo e dobbiamo consolidare". Per quanto riguarda il turismo in Friuli Venezia Giulia, il ministro ha concluso dicendo che la regione ha "i fondamentali ottimi. C'è tutto: mare, colline e vino, per cui va fatto conoscere molto di più".