Massimo Garavaglia in Fvg

La basilica di Aquileia, inserita in un contesto storico e archeologico unico, rappresenta un simbolo della cristianità e un eccezionale volano culturale e turistico per il Friuli Venezia Giulia. Un sito che non finisce di regalare tesori di straordinario valore e che la Regione, Fondazione e Comune stanno valorizzando al meglio grazie a interventi caratterizzati da professionalità e innovazione.

Questa la sottolineatura del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della visita che oggi il ministro al Turismo Massimo Garavaglia ha compiuto, per la prima volta, ad Aquileia, dove ha potuto ammirare la bellezza della basilica con i mosaici del IV secolo, dell'aula cromaziana, della stupenda cripta affrescata del IX secolo e del suggestivo battistero.

Fedriga ha ricordato come questa città, crocevia di intensi traffici commerciali e di secolari culture, è stato uno dei più importanti centri dell'impero romano. Oggi, grazie al suo inestimabile patrimonio riconosciuto dall'Unesco, è anche luogo centrale per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia, in grado di attrarre turisti da tutto il mondo.

Nel corso della visita sono state approfondite le ulteriori potenzialità turistiche ed enogastronomiche del territorio aquileiese e del Friuli Venezia Giulia. Un'area che, dati alla mano, è sempre più apprezzato a livello nazionale e internazionale.