Massimo Moretuzzo a Fagagna

Prosegue nella circoscrizione di Udine il percorso partecipato della coalizione a sostegno di Massimo Moretuzzo, candidato alla Presidenza del Friuli-Venezia Giulia, verso le regionali del 2 e 3 aprile.

Sabato 18 febbraio, a Fagagna, nella sala Asquini si terrà l’incontro dal titolo “La regione giusta”, nuova tappa del cammino che toccherà tutti i territori della regione per ascoltare e raccogliere proposte finalizzate a disegnare un futuro diverso per la nostra terra, con un obiettivo che non si esaurisce in quello elettorale.

Dopo le registrazioni dei partecipanti, alle 15.30 è previsto l’intervento di Moretuzzo; alle 16 inizieranno le attività di gruppi di lavoro, per chiudersi alle 18 con le conclusioni dei referenti degli stessi gruppi.