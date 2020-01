Maternità e paternità per i professionisti

La II Commissione permanente, presieduta da Alberto Budai (Lega), ha espresso parere favorevole all'unanimità sul regolamento, deliberato dalla Giunta regionale, che riguarda le misure, i criteri e le modalità definiti per promuovere una serie di interventi per consentire a professionisti e professioniste di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità.

Il provvedimento, messo a punto in attuazione degli articoli 10 e 12 della legge 13/2004 sugli interventi in materia di professioni, tiene conto anche sotto il profilo sociale della valenza imprenditoriale dei liberi professionisti e del loro ruolo nel sistema economico regionale e punta a determinare più favorevoli condizioni per armonizzare la possibilità di avere figli con l'organizzazione dell'attività libero professionale.

Il regolamento in questione adegua le prescrizioni alle attuali esigenze, come condivise con gli organismi rappresentativi delle categorie professionali beneficiarie introducendo una nuova iniziativa contributiva che prevede per il professionista madre o padre la possibilità di fruire di servizi di baby sitting fino a 3 anni o, nel caso in cui il minore presenti handicap grave, fino a 8 anni.

Le risorse allocate nel triennio 2020-22 attualmente ammontano complessivamente a 160mila euro, 8 mila il primo anno e 40mila per ciascuno degli anni anni seguenti.