Matteo Renzi annuncia le dimissioni delle Ministre

Matteo Renzi apre ufficialmente la crisi di Governo. In conferenza stampa, il leader di Italia Viva ha annunciato le dimissioni dei Ministri Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e del sottosegretario Ivan Scalfarotto.

"Le dimissioni sono una scelta difficile, ma dettata dal senso di responsabilità. E' più difficile lasciare una poltrona. Parliamo il linguaggio della franchezza: c'è una grande crisi nel Paese, che è innanzitutto pandemica, prima che politica. Ho una fiducia incrollabile nel Presidente Mattarella, arbitro e garante delle regole".

"Diciamo no a rinvii e giochi di parole. La democrazia ha delle forme e se non vengono rispettate qualcuno deve avere il coraggio anche per gli altri e dire che il re è nudo", ha poi accusato Renzi. "Sono tre i punti cardine. Il primo, una questione di metodo. Il Governo è nato contro Salvini che chiedeva i pieni poteri. Qualcuno oggi al Governo chiedeva di andare a elezioni. Noi non consentiremo a nessuno di avere i pieni poteri. Chiediamo di rispettare le forme democratiche".

"Punto due: c'è un'emergenza sanitaria, ma non può essere l'unico tema che tiene assieme l'Esecutivo. Serve una strategia unitaria sui progetti da mettere in cantiere. Tre: il Recovery Plan. Ci hanno dato dei 'Pierino', ma poi il testo è stato cambiato. Non c'è dubbio che sono stati fatti dei passi avanti, ma rimane un tema: perché non si prende il Mes, che vuol dire più soldi per la sanità? Non prenderli per un motivo ideologico è irresponsabile".

"Detto questo, annuncio che voteremo per lo scostamento di bilancio e le misure sul Covid. In Aula voteremo con il Governo, qualunque esso sia, per il decreto ristori".

"Non siamo come gli altri che fanno finta vada tutto bene pur di difendere la poltrona. Siamo pronti a dare una mano e a parlare con tutti, ma la crisi si affronta nelle sedi istituzionali, non in piazza o nei post su Facebook. Lo si fa nei tavoli politici o in Parlamento".

"Noi siamo orgogliosamente costruttori, ma prima vogliamo vedere il progetto", risponde Renzi, facendo riferimento al termine usato dal Capo dello Stato nel discorso di fine anno e particolarmente richiamato in queste giornate.

Quali saranno gli sbocchi? "Tocca al Presidente del Consiglio decidere. Noi siamo pronti a discutere di tutto, in questo perimetro di maggioranza o in un Governo istituzionale, ma anche ad andare all'opposizione. Ci interessa il bene del Paese. Non credo si andrà al voto, perché in Parlamento ci sono le condizioni per non andare alle urne".

"Ci può essere un nuovo Governo Conte? Noi non abbiamo pregiudizi su nessuno e non c'è alcun veto. Se vuole venire in Parlamento noi lo aspettiamo. Ma ricordiamo che non c'è un solo nome per Palazzo Chigi. Chi dice o lui o voto è un irresponsabile".

Infine, a chi lo accusa di aver scatenato una crisi durante una pandemia, Renzi replica: "La democrazia o è sempre o non è. Chi ferma la politica, non blocca il contagio ma la democrazia".