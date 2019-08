Visita in regione per Matteo Renzi che si è recato alla Foiba di Basovizza con la famiglia. In un post sul suo profilo Facebook Renzi scrive: "La memoria. Un Paese che non fa i conti con il proprio passato, non ha futuro. Oggi, con la mia famiglia, a Trieste, a Basovizza. La tragedia delle foibe è stata per troppo tempo ignorata. Giusto che le nuove generazioni sappiano, conoscano, ricordino".