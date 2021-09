Matteo Salvini a Pordenone e Cordenons

"A differenza del Pd e dei Cinque Stelle, noi vogliamo confermare quota cento e togliere il reddito di cittadinanza a tutti quelli che non hanno voglia di lavorare e sono tanti e sono troppi. Abbiamo fatto battaglia per smontare la legge Fornero e se il Pd e i Cinque Stelle vogliono tornare alla legge Fornero ve lo dico in questa domenica pomeriggio sotto l'acqua, in mezzo a tanta gente, a Pordenone: la Lega farà le barricate dentro e fuori dal Parlamento perché col lavoro e con la vita non si scherza" ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a un incontro in piazza a Pordenone a sostegno della candidatura del sindaco uscente Alessandro Ciriani.

A Pordenone, assieme al governatore Massimiliano Fedriga e all'eurodeputato e leader della Lega Fvg Marco Dreosto, oltre a diversi amministratori locali, Salvini ha anche inaugurato la nuova sede del partito. Quindi, appuntamento anche a Cordenons per il sostegno ai candidati del centrodestra alle comunali del 3 e 4 ottobre.

Salvini ha parlato anche di taglio delle tasse: "Il Governo ha il dovere di tagliare l'Iva e le tasse sulle bollette. Noi stiamo combattendo per il diritto alla salute, ma anche alla vita e alla scuola. Il tampone deve essere rapido, salivare e gratuito per tutti quelli che non possono permetterselo", ha detto ancora Salvini. "Finchè c'è la Lega al Governo ius soli, ddl Zan e droga libera non saranno ma realtà nel nostro Paese. Per noi la priorità sono lavoro, pensione e scuola. La Lega al Governo ha impedito obbligo vaccinale, tasse e sbarchi".