Maturità 2021, via gli scritti ci sarà solo l'orale

Maturità 2021, work in progress. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, neo eletto, in un'intervista al Corriere della Sera in edicola oggi, annuncia l'arrivo di un primo provvedimento riguardante proprio l’esame di Stato. "L’ordinanza è pronta - si legge -: anche quest’anno niente tradizionali prove scritte, ma soltanto l’orale. Si comincia a metà giugno".

Il ministro ha già chiuso le porte all'ipotesi tesina, annunciando che "i maturandi dovranno preparare un elaborato ampio, personalizzato, sulle materie d'indirizzo, concordandolo con il consiglio di classe. Lo discuteranno con la commissione, composta dai loro insegnanti. Da qui comincerà l’orale che si svilupperà poi anche sulle altre discipline".

Sull'ipotesi ventilata dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, di protrarre l'anno scolastico fino a giugno, il ministro Bianchi spiega poi che "la competenza sul calendario è delle Regioni che, in situazione ordinaria, decidono cosa fare in base alle specificità dei territori".