Maurizio Gasparri fa tappa a Gorizia

Il partito di Silvio Berlusconi sta puntando in maniera importante su Gorizia. Dopo le visite delle senatrici Licia Ronzulli, Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l'adolescenza, membro della Commissione industria, commercio e turismo e Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica e Vicecoordinatrice Nazionale del partito, è il momento del senatore Maurizio Gasparri, Membro della quarta Commissione permanente della Difesa.

La visita di Gasparri è attesa per martedì 7 giugno alle 11.30 e partirà da un incontro con i candidati di Forza Italia nella sede elettorale del centro destra di Corso Italia. Ci sarà spazio per ascoltare e prendere in carico le richieste che il candidato Rodolfo Ziberna esporrà al senatore per far giungere la voce di Gorizia fino a Roma.

Subito dopo, alle 12.15, l’incontro con gli organi di informazione in Corso Verdi e, al termine, è in programma l’incontro con le Associazioni degli Esuli.

"A Gorizia, Forza Italia è il gruppo politico più consistente nel Consiglio comunale di Gorizia, esprime il Sindaco Ziberna e sette Consiglieri Comunali di cui tre assessori. Per Forza Italia, insomma, Gorizia è la 'roccaforte' regionale. In questo contesto c’è la volontà dei vertici nazionali di far sentire il peso di un partito che ha nel proprio Dna la capacità, la competenza e la responsabilità del buon governo", spiegano da Forza Italia.

"A Gorizia non servono avventure strampalate, la città ha bisogno di continuità anche alla luce dell’importante risvolto internazionale che ha ottenuto in questi 5 anni l’Amministrazione Ziberna con la nomina di Capitale della Cultura Europea assieme a Nova Gorica".