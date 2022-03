Maurizio Lupi in visita a Informest

Nei giorni scorsi, Maurizio Lupi, membro della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, ha visitato gli uffici di Informest. Ad accoglierlo, il presidente Boris Dijust assieme al Presidente del Collegio dei Revisori Vittorio Pella e al Direttore Ivan Curzolo, che hanno illustrato le numerose attività che l'Ente svolge in campo internazionale e in ambito locale. In particolare, ha destato interesse il nuovo ruolo assunto da Informest a supporto della segreteria tecnica regionale a servizio della cabina di regia, insediatasi il 16 febbraio, per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in Friuli Venezia Giulia.

Su materia specifiche, la Commissione Affari Esteri della Camera si riferisce ai settori normativi e di azione dell’amministrazione degli Affari esteri, ossia i rapporti tra Paesi, nomine e valutazioni degli agenti diplomatici e ambasciatori, accordi commerciali.

La visita di Lupi è la conferma del ruolo attivo di Informest a sostegno dello sviluppo del territorio regionale, testimoniato dai numerosi accordi firmati dal presidente Dijust nel corso del 2021 e in questi primi mesi del 2022 con gli Enti locali e altri soggetti istituzionali, per rafforzare la capacità del sistema Fvg d'intercettare e assorbire correttamente le risorse disponibili dei vari strumenti finanziari europei in diversi settori strategici quale la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, il supporto alle imprese culturali creative e la promozione di nuove iniziative di turismo 4.0.