Mazzolini contro Brollo, 'mette Tolmezzo a rischio'

"Sono basito dalle dichiarazioni sulla stampa del sindaco di Tolmezzo. Invece di pensare alle regionali del 2023, pensasse a far il bene del suo Comune, che sta largamente mettendo in difficoltà". È il commento di Stefano Mazzolini (Lega), vicepresidente del consiglio regionale Fvg ed ora anche nominato dalla Lega Responsabile Enti Locali Alto Friuli, dopo le esternazioni del sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo.

"Si erge a salvatore della montagna quando non lo è affatto. A riprova - incalza Mazzolini - c'è il fatto che non è riuscito nemmeno a farsi eleggere presidente della Comunità di montagna della Carnia. La cosa che mi fa sorridere è la sua affermazione secondo cui sarebbe il collante tra le varie forze politiche ed è pronto a unire: un commento che non condivido, dato che un assessore della sua giunta si è già dimesso e i malumori tra i consiglieri del suo schieramento sono tantissimi. Io son molto preoccupato per Tolmezzo".

"Siamo in un momento complicato e delicato, di ripartenza anche grazie ai fondi del Pnrr. Serve unità - fa notare Mazzolini - e strategia. Rischiamo di perdere un treno importante per le scelte del sindaco che apre una crisi politica invece di mettere tutti insieme" Le voci danno Brollo in avvicinamento al centrodestra: "Di certo non fa parte della Lega. Ma anche se fosse vicino a questo schieramento - sottolinea il vicepresidente -, dimostra che si pensa più agli interessi personali che collettivi. Risulta incredibile mettere in crisi un comune solo per trovare una strada per le elezioni Regionali. Per me questo è dividere e non unire e non fare il bene di Tolmezzo che dovrebbe essere il comune capofila dell’Alto Friuli".

A lasciare perplesso Mazzolini sono anche le dichiarazioni secondo cui la ciclabile da Carnia a Tolmezzo sarebbe fra le priorità future di Brollo: "Invece col suo atteggiamento sconsiderato ha rovinato il progetto. Si attribuisce paternità dell'iniziativa ma, dopo un summit che ho avuto assieme al sindaco di Amaro e il Cosint, proprietario del sedime, dopo aver trovato una soluzione sul problema dei binari storici, Brollo è incautamente uscito sulla stampa anzitempo per fare la primadonna, facendo saltare i piani. Ora ci sono vincoli nazionali che non so se riusciremo a superare, dopo tutto il caos sulla stampa che lui ha fatto per essere protagonista e farsi bello. La bretella turistica darebbe un grande impulso al territorio - conclude Mazzolini - e ora, se non riusciremo a ottenere le autorizzazioni sarà colpa di chi ha voluto a tutti i costi prendersi i meriti che non gli spettano ".