Medio Oriente, opportunità per il Fvg

Gli Emirati Arabi Uniti come opportunità per l'export del Friuli Venezia Giulia e l'attuazione del progetto di cooperazione internazionale Innovation Bridge Trieste-Dubai 2020. Questi i principali temi affrontati oggi a Trieste nel corso dell'incontro tra l'assessore regionale Fabio Scoccimarro e il consigliere per gli affari economici dell'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti, Ali AlNuaimi. L'assessore, che ha ricevuto il diplomatico in rappresentanza del governatore Fedriga, ha sottolineato la centralità che ha assunto la città di Dubai in virtù della sua crescita, sia da un punto di vista urbanistico sia come capitale del business internazionale nell'area del Golfo.

A tal riguardo, Scoccimarro ha espresso l'intenzione di proporre all'attenzione dei colleghi di Giunta competenti in materia l'ipotesi di individuare uno strumento per favorire e sostenere l'espansione commerciale in Medio Oriente delle imprese regionali, sfruttando a questo scopo Dubai quale punto di riferimento.

Scoccimarro, infine, raccogliendo l'invito per la partecipazione alla cerimonia che si terrà in Ambasciata a Roma per la festa nazionale degli Emirati Arabi Uniti il 2 dicembre, ha rimarcato l'interesse della Regione per l'Expo di Dubai 2020, confermando la presenza del Friuli Venezia Giulia agli incontri tematici che si terranno nel corso dell'evento.

Da parte sua, il rappresentante dell'Ambasciata ha manifestato l'intenzione di ampliare le sfere di collaborazione tra gli Eau e il Fvg negli ambiti scientifici della ricerca, ribadendo la grande attenzione su Esof 2020, e nello sviluppo delle relazioni economiche e commerciali.