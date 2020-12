Memoria e Ricordo, Pordenone primo in classifica

Pur rispettoso delle misure attualmente previste dal decreto anti-Covid19, in vista del 2021 il Comune di Pordenone realizzerà le iniziative in agenda per la Giornata della Memoria del 27 gennaio e per il Giorno del Ricordo del 10 febbraio.

"Ciò è stato reso possibile – spiega il sindaco Alessandro Ciriani - dall’attenzione e dall’efficienza della Giunta regionale FVG nella persona dell’Assessore al Lavoro, Formazione, Istruzione, Ricerca, Università e Famiglia Alessia Rosolen, che ha permesso la realizzazione di un bando di assegnazione di fondi regionali per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo, diretti alle attività scolastiche 2020/2021".

Pordenone è dunque risultato primo in classifica come assegnatario per le iniziative sopra citate, "un risultato meritorio – commenta il Consigliere comunale e regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Basso - che dà valore e rilievo alla professionalità e all’impegno dell’ufficio comunale Istruzione, magistralmente guidato e gestito dalla sempre competente dott.ssa Flavia Leonarduzzi".

Il Comune, attraverso incontri e viaggi da attuarsi a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, si propone con questo progetto di trasmettere alle nuove generazioni i principi e i valori basati sull’importanza della memoria storica, con particolare riferimento al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti e in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo istriano-giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale nel secondo dopoguerra.