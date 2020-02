Meno tasse ai pensionati, il Governo passi ai fatti

"Finalmente i pensionati hanno sentito delle parole confortanti, anche se per ora si tratta soltanto di parole. Vogliamo vedere fatti concreti". Il presidente regionale di Anap Confartigianato Fvg, Pierino Chiandussi, commenta così le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito al piano di riforma fiscale che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe coinvolgere anche i pensionati.

"Una più adeguata tassazione dei trattamenti pensionistici è una delle nostre rivendicazioni più importanti”, prosegue Chiandussi, che specifica i due motivi all’origine di tale richiesta: "La prima è perché i pensionati italiani sono tra i più tassati d’Europa, come dimostrano i numeri: su una pensione annua di 20mila euro lordi, in Italia si pagano 4mila euro di Irpef, cioè il 20%, mentre nel resto d’Europa il 13 per cento. Il secondo motivo – aggiunge Chiandussi – è perché ridurre il carico fiscale sugli assegni previdenziali è una questione di equità, dato che i pensionati subiscono una tassazione più pesante rispetto ai lavoratori dipendenti per effetto delle detrazioni più basse". Il problema riguarda 16 milioni di persone ma "la legge di Bilancio 2020 riducendo il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, ma non per i pensionati, ha compiuto un’ulteriore sperequazione".

Se il Governo passerà dalle parole ai fatti, "si tratterebbe di una forma di compensazione per la pesante perdita del potere d’acquisto delle pensioni che si è registrata negli ultimi dieci anni", conclude Chiandussi.