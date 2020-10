Mense a Udine, ripristinare i controlli a sorpresa

Cibo freddo o poco invitante nelle scuole di Udine. Aumentano i genitori scontenti del servizio mensa fornito ai propri figli. Dopo le segnalazioni giunte a Telefriuli e ad altri media locali, il capogruppo di Innovare, Federico Pirone, ha annunciato che presenterà un’interrogazione in Consiglio Comunale a seguito delle numerose lamentele giunte anche al suo Gruppo consigliare.

Pirone chiederà conto alla giunta dei criteri individuati dal Comune per il nuovo appalto, ma in particolare inviterà l’assessore Battaglia affinché il Comune autorizzi e ripristini - fin da subito – i tradizionali sopralluoghi a sorpresa dei genitori della Commissione mensa, attualmente sospesi a causa delle limitazioni antiCovid.

"Il pasto a scuola è un servizio fondamentale per la crescita educativa e per la socializzazione dei ragazzi”, ha spiegato il consigliere che ricorda come questo servizio, per diversi bambini in condizioni economiche difficili, rappresenti anche il nutrimento principale della giornata. “Siamo estremamente preoccupati della situazione e ciò che è stato segnalato è grave e non va sottovalutato" conclude Pirone. "Per questo motivo presenteremo un’interrogazione per chiedere conto alla giunta di quanto capitato in questa prima fase".