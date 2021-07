Mense scolastiche, a Varmo l'Opposizione chiede chiarimenti

Il Gruppo consiliare ViviamoVarmoComunità ha chiesto al Sindaco Fausto Prampero "la convocazione, con urgenza, della Conferenza dei Capigruppo, per comunicazioni ufficiali e discussione nel merito della vicenda delle mense scolastiche, che purtroppo coinvolge anche il Comune di Varmo, esplosa all’attenzione mediatica e che preoccupa tutti", spiega il capogruppo Massimo Della Siega.

"Inutile sottolineare come le questioni riguardanti la salute pubblica, ancor di più se coinvolgono i nostri figli, siano argomenti primari, che non possono assolutamente essere trattati con superficialità o noncuranza da chi ha il dovere e la responsabilità di scegliere e di controllare".

"Tra le altre cose sarà opportuno sapere dal Sindaco i termini e le tempistiche della convenzione stipulata tra l’amministrazione comunale e la ditta appaltatrice sotto accusa; quale sia il punto riguardo alla Commissione per la gestione della mensa scolastica, che non risulta ancora completata con i previsti componenti, compreso il rappresentante delle opposizioni consiliari, e quindi non risulta al momento operativa. Vogliamo, poi, sapere se ci siano stati in questo periodo segnali di preoccupazione da parte delle famiglie o altri elementi che avrebbero potuto allertare chi di competenza a opportune azioni conseguenti", conclude Della Siega.