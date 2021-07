Mense scolastiche, Udine chiude i rapporti con la ditta al centro dell'indagine

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Massimo Vaccariello, capo divisione Food service della Ep spa, comparso ieri nel Tribunale di Nola davanti al gip Martino Aurigemma, delegato dal giudice udinese Emanuele Lazzaro. L’uomo, 57 anni, residente a Volla nel Napoletano, è una delle quattro persone ai domiciliari indagate per frode in pubbliche forniture alle mense scolastiche di Udine e di altri sei Comuni friulani. “Il mio cliente - spiega il difensore, l’avvocato Domenico Antonucci di Santa Maria Capua Vetere - è tutt’ora in attesa degli atti processuali”.

A parlare è stata, invece, Ketty Bandiera, 47 anni di Oderzo, responsabile d’area e del centro cottura di Motta di Livenza per la Ep, interrogata dal gip trevigiano Piera De Stefani e difesa dall’avvocato Barnaba Battistella. La donna, anche lei ai domiciliari, ha spiegato di essersi attenuta alle indicazioni dei propri superiori e, quando ha avuto la percezione che qualcosa non andasse bene, di essersi rifiutata di obbedire agli ordini. Domani saranno sentiti per via telematica dal gip udinese Matteo Carlisi il fondatore della ditta, Pasquale Esposito, e un dirigente dell’azienda con sede operativa a Napoli.

Nel frattempo, non si placano le polemiche politiche, specie a Udine. Il sindaco Pietro Fontanini considera il caso chiuso, dal momento che i rapporti con la ditta Ep sono stati formalmente conclusi, con la rescissione del contratto. “Ora stiamo valutando se passare alla seconda ditta in graduatoria (la Camst, ndr) per il prossimo anno scolastico. In questo modo speriamo di poter ripristinare la serenità delle famiglie”.

Il Comune si è dichiarato parte lesa e il primo cittadino si dice “molto dispiaciuto da questa vicenda, che ha colpito i bambini e le famiglie. L’azienda era già stata sanzionata per tre volte perché non aveva adempiuto al capitolato dell’appalto. Ma abbiamo saputo solo dopo quanto emerso dalle indagini. Ero molto preoccupato dalle denunce dei genitori, che a quanto sta emergendo avevano ragione... Attendiamo gli sviluppi dell’inchiesta, ma per noi la storia è chiusa. Per ora terrò io la delega all’Istruzione, poi completeremo la squadra di Giunta”, conclude Fontanini.

"L'assessore alla Sanità Riccardi era a conoscenza delle criticità registrate nelle mense delle scuole di Udine, si è mai interfacciato con le strutture sanitarie competenti e formalmente con il sindaco di Udine e l'assessore competente per approfondire la situazione, segnalata dai genitori da molti mesi? Il tema è anche di interesse della sanità regionale, come dimostrato non solo dal potere ispettivo in capo al Dipartimento di prevenzione ma anche dalle linee guida del Fvg per la ristorazione scolastica". In una nota, la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori, interviene così sul "caso mense", "scoppiato dopo mesi di denunce di disservizi da parte dei genitori". E' infatti di pochi giorni fa la notizia dell'inchiesta della Procura sulle mense scolastiche con l'ipotesi di reato di frode nelle pubbliche forniture, a seguito della quale il Comune di Udine ha revocato l'assegnazione del servizio di refezione all'azienda coinvolta nelle indagini, conferendolo ad altra ditta.