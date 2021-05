Messa in sicurezza della Ferrata, allo studio le criticità

Ottiene il voto favorevole dell'Aula, la mozione del Gruppo consiliare dei Cittadini con cui si chiede alla Giunta Fedriga di continuare a valutare gli interventi per la messa in sicurezza dell'ex strada provinciale 40-90 detta la Ferrata, per indurre i veicoli che la percorrono a diminuire la velocità e renderla così meno pericolosa.



"Si tratta di una strada extraurbana ad alto scorrimento - aveva spiegato Tiziano Centis all'Aula - che taglia la Bassa Friulana in diagonale da Udine Ovest, attraversa il Friuli occidentale fino a giungere a Portogruaro, assumendo la denominazione di ex SP95 nel tratto di Udine e di ex SP40 nel tratto pordenonese. La sua pericolosità è, purtroppo, dimostrata dai fatti: negli anni si sono susseguiti incidenti spesso con esiti tragici, mortali, anche nel recente passato, portandola ad essere soprannominata anche 'la strada maledetta'".

"Le caratteristiche della Ferrata - ha spiegato il consigliere - possono trarre in inganno: è una arteria che taglia in diagonale la Bassa Friulana su di un tracciato pianeggiante e sostanzialmente rettilineo, senza incontrare nessun centro abitato, quindi apparentemente sicura. Una strada scorrevole, facile, rapida per gli spostamenti, che porta direttamente verso le località turistiche come Lignano, Bibione, Caorle, da chi proviene dal Friuli centrale o addirittura dall'Austria o Germania, evitando così pedaggi autostradali. Diversi studi di

sicurezza stradale hanno dimostrato che tratti rettilinei eccessivamente lunghi, invece di migliorare la sicurezza grazie alla loro semplicità, generano un aumento di incidenti poiché

inducono gli autisti ad aumentare la velocità e a ridurre l'attenzione. L'elevata velocità unita con incroci a raso sono un'abbinata notoriamente mortale".



"La Ferrata rispecchia purtroppo queste caratteristiche, ovvero lunghi rettifili come quelli che vanno dall'inizio dell'arteria alla rotatoria di Talmassons e Bertiolo (7 chilometri), dalla

rotatoria di Varmo, Codroipo e Rivignano a quella di Morsano (5 chilometri) e dalla rotatoria di Morsano a quella di Teglio Veneto (7 chilometri). A questi vanno aggiunti 5 incroci a raso e

una rotatoria sul versante Pordenonese, 7 incroci a raso e 4 rotatorie sul versante Udinese. Nonostante la presenza di due autovelox posizionati in località Ponte sul Tagliamento in comune di Varmo e fra Pozzecco e Virco in comune di Bertiolo, la pericolosità e la sua attitudine ad essere percorsa ad elevata velocità sono rimaste troppo elevate".



"In passato - ha concluso Centis - si è tentato di ridurre la pericolosità della strada attraverso interventi strutturali come le rotatorie e con il posizionamento dei rilevatori di velocità. Strumenti che sicuramente si sono rivelati utili ma non risolutivi: la Ferrata rimane una delle strade più pericolose del Friuli Venezia Giulia e continuare a intervenire per risolvere il problema è l'impegno che oggi si è assunta nuovamente la Regione".



"Da conoscitore di quei luoghi - gli aveva fatto eco Alfonso Singh (Lega) - posso dire che già ci sono, nell'arco di 10 chilometri una serie di rotatorie e rilevatori di velocità che aiutano a mitigare i possibili pericoli, ma certamente l'attenzione non deve calare, perciò bene se si continua a valutare ogni azioni utile".



Un'opinione sposata anche dall'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, che ha fatto presente come la Regione già stia studiando le criticità di quella tratta e come mitigarle.