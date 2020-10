Messaggero Veneto e Piccolo di nuovo in sciopero

I quotidiani locali del gruppo Gedi, tra i quali anche le testate Fvg Messaggero Veneto e Piccolo, hanno deciso una seconda giornata di sciopero dopo aver appreso dell'accordo sulla vendita di Il Tirreno, La Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio e La Nuova Ferrara.

Domenica 11 ottobre i giornali non saranno in edicola e, fino alle 11, i siti web non saranno aggiornati. "I giornalisti contestano ai vertici del gruppo di non aver rispettato gli impegni assunti con i rappresentanti sindacali e neppure quelli con il governo", spiega una nota del Coordinamento dei Cdr dei quotidiani locali. Non si tratta solo di "uno sciopero di solidarietà", aggiungono i Comitati di redazione. "Contestiamo – incalzano – la decisione di aver firmato l'intesa con Sae Srl senza un'adeguata informazione alle redazioni coinvolte nell'operazione e senza garanzie per l'occupazione, come normalmente si fa in trattative di questo tipo".

"I giornali che hanno fatto parte del mondo Finegil per 40 anni – conclude il Coordinamento dei Cdr – hanno rappresentato una modalità unica di fare informazione in Italia. Chi ha deciso di smembrare questo gruppo, ha scelto di indebolire un sistema che è anche garanzia della vita democratica delle comunità".

"La vendita di quattro testate, annunciata e realizzata in tempi brevissimi e senza alcun coinvolgimento dei lavoratori, non può che lasciare molto perplessi. Confermiamo la nostra vicinanza ai giornalisti in sciopero, in particolare dei giornalisti delle testate del gruppo Gedi in Friuli Venezia Giulia e apprezziamo l'iniziativa del sottosegretario Martella. Il mondo dell'informazione è prezioso e soprattutto in questo momento vanno tutelate esperienze e competenze". Lo affermano la deputata Debora Serracchiani e la senatrice Tatjana Rojc, entrambe del Pd, dopo la conferma del passaggio di quattro testate del gruppo Gedi alla società Sae srl.