Metodo tutto sbagliato

Dialogo tra generazioni di politici e all’interno dei partiti. È ricorrente questo richiamo nell’analisi che Isidoro Gottardo fa della fase democratica in cui siamo immersi. Per fortuna, un faro si è acceso: quello di Mario Draghi, che secondo il sacilese “è il politico di maggiore spessore che abbiamo in Italia”.



Solo lui?

“Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che quando l’ho conosciuto l’avevo definito un guanto di velluto con dentro un pugno di ferro. Ricordo nel ’94, in una riunione del Ppi a piazza del Gesù a Roma, che discutendo della ‘sua’ legge elettorale, maggioritaria con recupero proporzionale, mi disse: non evita l’ineluttabile, ma almeno salva il seme della politica. Aveva ragione, perché penalizzava in quel momento il nostro partito ma salvaguardava la rappresentanza storica della politica”.



“Ho chiuso tutto nel 2018, compresi 43 anni da consigliere comunale nella mia città. Oggi mi considero una esperienza a disposizione di chi ha voglia di ascoltare”.“In pochi. Lo faccio per riconoscenza di chi nella mia giovane età lo fece con me, dai vecchi nella sezione comunale della Dc a tanti grandi politici, come Antonio Comelli che mi invitava ancora negli Anni ’90 a cena a casa sua”.“Se Draghi è una riserva per l’Italia, in Friuli non ne abbiamo, né per la Regione né per i singoli Comuni. In passato nessuno diventava sindaco, consigliere regionale o deputato per caso, perché sono ruoli che richiedono conoscenza ed esperienza, mentre oggi tutto è improvvisazione”.“Io l’ho capito da parlamentare. Nei ministeri e nella pubblica amministrazione ci sono dirigenti e funzionari molto preparati in materie giuridiche, ma non per colpa loro sono scollegati dalla realtà quotidiana. Se il politico è improvvisato, quindi, le leggi vengono scritte dai funzionari, con gli effetti che si può ben immaginare. E il metodo è confermato dall’eccesso nell’uso di leggi quadro che rimandano a decreti attuativi, scritti sempre dai funzionari, che deviano dallo scopo iniziale o nella peggiore delle ipotesi neanche vengono fatti. Il politico impreparato, cioè, abdica al proprio ruolo delegando tutto ai funzionari, divenendone spesso anche ostaggio”.“Durante il Conte 2 incrocio per strada un parlamentare locale che mi apostrofa che io rappresento il passato e lui il presente. Gli ho risposto: spero tu non rappresenterai il nostro futuro. Mi ha ricordato le parole di De Gasperi: lo statista pensa alle prossime generazioni, il politicante alle prossime elezioni. Seguire i sondaggi significa soddisfare quello che la gente vuole oggi, ma il politico deve guardare a cosa servirà alla gente domani. Basti pensare al reddito di cittadinanza…”“Questo provvedimento, contro cui mi battei già ai tempi di Illy che lo volle sperimentare qui in regione, più di un danno alle casse pubbliche crea un danno culturale, diffondendo l’idea che si può avere un reddito anche se non si ha voglia di lavorare”.“I partiti sono fatti di persone che devono confrontarsi per creare la propria classe dirigente. E confronto ci deve essere anche dentro le amministrazioni. Purtroppo, oggi le giunte comunali o regionali non sono espressione degli elettori, ma solo del sindaco o presidente che vince. In politica abbiamo perso una grande occasione con il Popolo della Libertà. Doveva essere un grande partito liberale e popolare, quello che ancora oggi manca in Italia, e lo statuto prevedeva una democrazia interna dal basso. Poi, Berlusconi per paura di perdere il controllo della sua creatura impose il modello verticistico e di cooptazione di Forza Italia”.“Capisco la pandemia, però l’Autonomia non è recriminare più soldi a Roma, ma affermare con forza la propria identità culturale, la differenza tra Friuli e tutte le altre regioni”.