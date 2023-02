Michelli lancia la sua candidatura 'dallo sport per lo sport'

“Lo sport avrà tanti difetti, ma a differenza della vita nello sport non basta sembrare. Bisogna essere”. E' stato con questo aforisma di Gianni Mura, riportato sullo schermo sovrastante alle spalle dei relatori, che Alessandro Michelli ha presentato la sua candidatura per il consiglio regionale della Regione nella circoscrizione di Udine in occasione del partecipato incontro tenuto nell’Auditorium San Marco a Palmanova alla presenza di numerose autorità.

“I prossimi cinque anni saranno i più difficili della storia della regione - è stato l’inciso del vicepresidente regionale Riccardo Riccardi- ancora più difficili del post-terremoto” in occasione del suo intervento nel quale ha esplicitamente apprezzato, sostenendola, la candidatura di Alessandro Michelli.

“Non siamo turisti della politica -ha aggiunto, riferendosi all’impegno di Michelli dedicato da tempo allo sport - e senza la politica gli interessi generali non vengono garantiti”.

Ma la parte principale dell’incontro è spettata, ovviamente, al candidato Michelli, nel momento in cui ha ricordato lo stretto legame sportivo nato nel periodo del Covid quando, assieme ai colleghi presidenti delle federazioni sportive regionali del calcio, Ermes Canciani e della pallacanestro, Giovanni Adami, si è creata una squadra spontanea con il solo interesse di superare “insieme” le emergenze sanitarie, raccogliendo e veicolando informazioni utili a tutti.

“È da quell’esperienza estremamente intensa e importante -ha detto Michelli- che è nata l’idea di una candidatura dallo sport per lo sport. Ed in questa regione, in cui l’attenzione per lo sport ha trovato comunque una risposta eccellente, ho accettato di mettermi a disposizione anche grazie al supporto esplicito della parte politica per la quale mi candido. Inoltre -ha dichiarato Alessandro Michelli- in questi ultimi anni, nel contesto dei lavori della giunta del Coni regionale, della quale sono stato chiamato a far parte, abbiamo superato sfide impegnative dovendo gestire assegnazioni di contributi per le diverse emergenze, dalla sanificazione, al contenimento dell’abbandono dall’attività sportiva in età giovanile ed a tutte le iniziative che la nostra regione ha avuto la sensibilità di cogliere e affrontare”.

Altre parole sono state spese sulla coerenza dell’azione nella politica sportiva ed in particolare sul volontariato, un movimento imprescindibile “per il supporto e la sopravvivenza di tutto lo sport ma non solo”, ho sottolineato Michelli, invitando anche in quest’occasione, l’assessore Riccardi a prendere in considerazione l’opzione di stimolare la formazione di un registro delle organizzazioni di volontariato sportivo. È stato infine toccato il punto relativo alle difficoltà che le Società dovranno affrontare con la prossima entrata in vigore della Riforma del lavoro sportivo. Anche a questa nuova situazione bisognerà dare una risposta.