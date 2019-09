Migranti, è boom di ingressi in Fvg

“A settembre 2019 il numero di migranti entrati in Friuli Venezia Giulia è già più consistente di quello del 2018 e quasi il doppio di quello del 2017. Segno che al di là delle buone intenzioni e di proposte impraticabili ben poco è stato fatto per arginare gli arrivi dalla ‘rotta balcanica’, flusso che riscuote meno attenzione di quelli via mare ma che, complice la permeabilità del confine con la Slovenia e la distrazione del governo di Lubiana, è in continua crescita”. Così il deputato di Forza Italia Roberto Novelli commentando la nota nella quale il Sindacato autonomo di Polizia riporta i dati relativi agli arrivi di migranti a Trieste nei mesi estivi e richiedendo rinforzi e supporti logistici.

“La sollecitazione del Sindacato autonomo di Polizia merita di essere non solo raccolta, ma accolta: gli agenti in servizio lungo il confine con la Slovenia svolgono un lavoro egregio e ammirevole, ma sono troppo pochi. L’immigrazione clandestina è un fenomeno che purtroppo in Friuli Venezia Giulia si è trasformato da emergenza in problema strutturale e merita risposte concrete e immediate. Si mettano da parte – è l’invito del deputato friulano – le retoriche dei porti chiusi e dei porti aperti e iniziative impercorribili come i muri al confine, e si cominci ad affrontare con serietà il fenomeno, partendo proprio dall’incremento del controllo del territorio: se lo si ritiene opportuno conivolgendo anche l’Esercito, ma innanzitutto aumentando il numero di poliziotti e dotando gli agenti dei mezzi necessari per svolgere al meglio il loro compito”, conclude Novelli.

"Diamo un cordiale benvenuto all'onorevole Novelli, che si unisce al Pd nella richiesta di più forze dell'ordine in Friuli Venezia Giulia e nelle aree confinarie più esposte al transito di migranti dalla Slovenia. E' un appello spesso ripetuto, che di recente è stato riformulato da tutti i sindacati di Polizia che hanno partecipato alla Festa de l'Unità a Trieste, dove hanno trovato l'ascolto attento del Pd”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani (Pd), commentando le parole di Roberto Novelli a proposito della necessità di “aumentare il numero di poliziotti e dotare gli agenti dei mezzi necessari per svolgere al meglio il loro compito”.

“Una volta abbassato il volume alla retorica della Lega che non ha risolto nulla”, per Serracchiani “è ragionevole chiedere di risolvere problemi antichi come quello del turnover del personale, afflitto da carichi crescenti di lavoro connessi alla gestione del fenomeno migratorio via terra ma non solo. Su questo fronte la nostra attenzione non potrà diminuire e anzi – aggiunge la parlamentare dem - solleciteremo anche il ministro Lamorgese”.