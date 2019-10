Migranti, non esiste un percorso di accoglienza

In merito alla questione migranti e salute pubblica, è il segretario generale della Cisl Fvg, Alberto Monticco, a scendere in campo, puntando l’attenzione su un problema che va ben oltre quello denunciato dalle categorie dei trasporti.

"La questione vera – afferma Monticco – è che, al di là della propaganda che si può fare su una presunta emergenza migranti, in Friuli Venezia Giulia, nonostante tutte le prese di posizioni, anche più estreme, non è stata ancora data una risposta concreta e risolutiva all’accoglienza delle persone che entrano nel nostro territorio: non esiste a oggi nessun cordone sanitario, né assistenziale, né di primo soccorso e questa è la vera criticità con cui abbiamo a che fare".

"Il problema sollevato dalle categorie va in questa direzione, evidenziando, di fatto, l’inadeguatezza delle misure messe in campo dalle varie istituzioni, fino a oggi. Come Cisl Fvg non possiamo che essere d’accordo e sostenere le politiche di accoglienza e integrazione, intese come scelte di inclusione e strumenti di tutela a tutto campo sia per chi vive in Friuli Venezia Giulia, sia per chi arriva e va, fin da subito, messo in condizione di agire nella legalità, nel rispetto delle regole, preservando la propria ed altrui incolumità".

"Quanto ai commenti letti oggi, a partire da quello del Presidente di Legacoop sociali, Bettoli, credo personalmente che lascino il tempo che trovano e prestino solamente il fianco a chi vuole strumentalizzare questa vicenda. Forse sarebbe meglio accantonare la propaganda di qualsiasi natura e dare, invece, concretezza a misure e interventi che vadano nella direzione di una modalità di accoglienza strutturale e positiva", conclude Monticco.