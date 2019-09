Migranti, unico argomento di Fedriga

"In regione o in trasferta a rincuorare l'ex capitano, Fedriga non riesce a spiccicare una parola per i problemi veri del nostro territorio: ha solo i migranti come unico argomento. Il lavoro che manca, le imprese in crisi, l'export in calo, sono questioni che proprio non gli interessano. Forse è meglio così, visti i risultati". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando le dichiarazioni del presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che oggi a Milano si è espresso contro la redistribuzione dei migranti in Europa.

"Fedriga prenda atto che l’esperienza di Governo l'ha chiusa Salvini e che - aggiunge Shaurli - da lì non è arrivato niente al Friuli Venezia Giulia. Non solo zero in infrastrutture e investimenti strategici ma neanche i rinforzi al personale delle forze dell'ordine solennemente promessi".