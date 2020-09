Migranti, a Trieste l'incontro con il Ministro Lamorgese

Oggi è il giorno dell’attesa visita in Fvg del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, sollecitata da più parti, nelle ultime settimane, a un intervento per alleviare i problemi legati ai temi dell’accoglienza e della rotta balcanica, che hanno investito la nostra regione dopo la fine del lockdown.

Lamorgese farà tappa solo a Trieste dove, alle 11, nel Salone di Rappresentanza del Palazzo del Governo, è previsto il confronto, al quale prenderanno parte, oltre ai quattro Prefetti, i vertici della Regione (il governatore Massimiliano Fedriga, il suo vice Riccardo Riccardi e l’assessore alla sicurezza Pierpaolo Roberti), i rappresentanti dell’Anci Fvg e una delegazione di primi cittadini. Non mancheranno le richieste e le proposte per superare le situazioni di criticità emerse nell’ultimo periodo, specie per la carenza di strutture dove accogliere i migranti per la quarantena.

In prima fila ci saranno i sindaci dei quattro capoluoghi - Alessandro Ciriani (Pordenone), Roberto Dipiazza (Trieste), Pietro Fontanini (Udine) e Rodolfo Ziberna (Gorizia) – che, giovedì 3 settembre, avevano inviato una lettera al Viminale per evidenziare i problemi legati al boom di minori stranieri non accompagnati, dei quali le Amministrazioni comunali devono farsi carico, compresi i relativi costi, decisamente lievitati negli ultimi anni.

Accanto a loro ci saranno alcuni dei sindaci dei Comuni maggiormente colpiti dal fenomeno migratorio. Tra loro, al momento, è sicura la presenza di Francesco Martines (Palmanova), Ivan Diego Boemo (Gonars) che, il 17 agosto, era partito con cinque migranti proprio alla volta della Capitale, Carlo Pali (San Giovanni al Natisone), Piero Furlani (Manzano), Enrico Mossenta (Pradamano), Franco Lenarduzzi (Ruda) e Giorgio Baiutti (Tricesimo) che, la scorsa settimana, si era trovato a gestire una situazione di emergenza nel piazzale del Santuario di Madonna Missionaria, dove si erano ammassati fino a 70 migranti, poi trasferiti nella giornata di sabato.