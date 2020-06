Migranti a Udine, botta e risposta sui decreti Salvini

Botta e risposta a Udine sul tema dei migranti. Il sindaco Pietro Fontanini attacca su Facebook: "A Udine ci sono già troppi richiedenti asilo e in alcune zone della nostra città si registrano troppi episodi di criminalità. E il Governo di sinistra cosa fa? Prepara una nuova invasione".

"Il Governo vuole modificare i decreti Salvini che normano i contributi dati alle cooperative per l’assistenza agli immigrati clandestini richiedenti asilo. Si vuole tornare alla situazione precedente stanziando milioni di Euro per garantirne a ogni immigrato quasi 30 al giorno al posto dei 21 attuali. In questo modo riparte il business dell’immigrazione e le nostre città torneranno a riempirsi di immigrati", si legge ancora nel post del primo cittadino.

"In un periodo in cui noi amministratori dobbiamo rispondere alle esigenze delle nuove povertà causate da Covid19, la sinistra continua con la sua politica di una accoglienza irresponsabile e non necessaria, vista l’attuale crisi economica".

Al sindaco, dalla sua pagina Facebook, replica il consigliere comunale Alessandro Venanzi (Pd): “Citando Totò, in tempi di crisi gli intelligenti cercano soluzioni, gli altri cercano colpevoli. È quello che sta succedendo alla giunta Fontanini, in un contesto di manifesta incapacità a gestire i problemi e a dare una linea di priorità alla città. Piaccia o meno al nostro Sindaco, al netto delle promesse elettorali, la Cavarzerani è piena di profughi da due anni a questa parte, con buona pace di Salvini e Fedriga, e la criminalità in città è aumentata: viale Ungheria si è trasformata in un vero centro di spaccio",

"Non servono più parole, ma azioni vere. Spendere 700 mila euro per delle telecamere quando la città ha bisogno di servizi, infrastrutture e maggiore presidio dal profilo economico e culturale pare un insulto a chi da questa crisi farà fatica ad uscirne. Basta con questa ipocrisia da parte di chi ha la pancia piena e dei problemi delle persone non ha la minima percezione", conclude Venanzi.