Migranti a Udine, la Polizia locale è sotto pressione

Le ultime settimane hanno messa a dura prova la Polizia locale di Udine che, tramite il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, ha deciso di inviare una lettera aperta al Sindaco e all’assessore.

“Vogliamo sollecitare la vostra attenzione in modo fermo e risoluto sul tema della sicurezza, sia dei cittadini sia degli operatori. Come già ampiamente trattato nell’incontro di pochi mesi fa, la situazione della Polizia locale di Udine non è affatto rosea, vuoi per la carenza di organico dovuta anche al blocco del turn-over, vuoi per l’organizzazione, vuoi per la mancanza di una legge nazionale chiara su ruoli e funzioni degli agenti, la cui riforma da troppo tempo giace inerte in Parlamento”, si legge nella nota sindacale.

“Se a ciò aggiungiamo l’emergenza Covid-19, unita alle ‘poco decise’ scelte del Governo in materia di immigrazione, la situazione diventa esplosiva. Il flusso di migranti provenienti dalla rotta balcanica è divenuto ormai insostenibile (di questi una buona parte sono minori e positivi al Covid) e la Polizia locale di Udine non è numericamente né logisticamente in grado di fronteggiare l’emergenza, se non mettendo a rischio l’incolumità degli operatori, nonostante gli sforzi profusi dall’Amministrazione per metterli in condizioni di sicurezza con Dpi e altri strumenti idonei. La situazione va affrontata come circostanza di Pubblica Sicurezza e Ordine pubblico e per tale motivo in primis in capo alle Forze di Polizia statali o tutt’al più all’Esercito”.

“Persino il Sindacato Autonomo di Polizia ha denunciato l’immobilismo del Ministero dell’Interno e non crediamo che il Comune di Udine e la sua Polizia locale possano sostituirsi a questo in compiti che sono prettamente dello Stato e dettati dalla Costituzione. Gli operatori non vogliono in alcun modo sottrarsi alle loro responsabilità, ma chiedono con forza le giuste tutele da parte delle Istituzioni, locali e nazionali. Ci auguriamo una presa di posizione decisa da parte dell’Amministrazione comunale a garanzia della sicurezza dei propri lavoratori e degli abitanti di Udine, anche con forme di lotta democratica e sociale, che vedranno nell’eventualità questo sindacato schierato a favore”, conclude la nota.