Migranti a Udine, ok all'audizione del Prefetto

“Di quanto accade in Cavarzerani c'è bisogno di avere informazioni da un'autorità competente, che permetta a tutti i consiglieri di farsi un'idea chiara e precisa sull'adeguatezza di strutture e procedure. Per questo riceviamo con soddisfazione la notizia dell'accoglimento della nostra richiesta di audizione urgente del Prefetto di Udine nell'aula del Consiglio comunale”. Lo afferma la consigliera comunale Sara Rosso (Pd) rendendo noto che il presidente della Commissione Politiche sociali, Marco Valentini (Aut. Resp.) ha accolto la richiesta di audire il prefetto di Udine Angelo Ciuni per “approfondire la situazione dei migranti in città, con particolare riferimento alle condizioni sanitarie nella ex Caserma Cavarzerani e alle possibili ripercussioni sulla cittadinanza”, come si leggeva nella richiesta sottoscritta da vari consiglieri comunali dell'opposizione.

“Non abbiamo pregiudizi ma la cittadinanza deve sapere – aggiunge Rosso - se sono state poste in atto tutte le misure di contenimento o se il sindaco Fontanini ha saputo solo intervenire dopo che si è presentato il rischio contagio”.