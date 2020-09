Migranti, anche a Gorizia è boom di minori non accompagnati

"Come ovunque, anche a Gorizia sono ripartiti i contagi, ma diciamolo subito: le nove persone coinvolte sono tutte rientrate dall'estero o dalla Sardegna, oppure migranti minori non accompagnati", dichiara il sindaco del capoluogo isontino, Rodolfo Ziberna. "Non c'è alcun focolaio locale. Purtroppo continua, in ambito nazionale, il terrorismo mediatico sui nuovi contagi, pochissimi dei quali necessitano di cure ospedaliere. Non hanno capito che così si esaspera la gente. Ho sempre sostenuto che bisogna seguire le misure anti contagio come la mascherina e il distanziamento sociale ma anche che con il virus dobbiamo imparare a convivere e minacciare nuove chiusure non aiuta nessuno ma, anzi crea nuove angosce nella gente", prosegue Ziberna.

"Sull'immigrazione, invece, guarda caso, si cerca di minimizzare. Assurdo. L'aumento degli arrivi è altissimo, anche via terra. Pensate: otto anni fa il Comune di Gorizia spendeva circa 40 mila euro per i minori non accompagnati, quest'anno il costo sarà di 2 milioni. E c'è chi ancora dice che stiamo esagerando".

"La battaglia è su più fronti, da una parte, insieme a voi, stiamo cercando di ripartire perché dobbiamo farlo, abbiamo il dovere di farlo, per i nostri figli, per noi stessi, per la comunità. Dall'altra la battaglia più dura contro una politica che non va in questa direzione e che, anzi, crea problemi e ostacoli alla ripartenza. Ma non ce la faranno, perché noi italiani siamo un grande popolo e alla fine sapremo rinascere".

"Sappiamo tutti che il momento è molto difficile e la preoccupazione per il futuro è molto alta. Le famiglie con bambini, ma anche le istituzioni locali, stanno impazzendo per cercare di capire con precisione come ripartiranno le attività scolastiche, mentre a livello sanitario il fatto di essere ancora in emergenza non aiuta la normalizzazione delle attività sanitarie che non riguardano Covid-19. In più, le notizie sull'economia non sono molto buone", prosegue Ziberna.

"Pur non potendo fare molto per cambiare le cose, visto che le scelte fondamentali le stanno facendo altri, dobbiamo comunque cercare di fare la nostra parte. Tutto quello che possiamo. Per questo l'Amministrazione comunale, per l'estate, ha realizzato tantissimi eventi e riaperto il castello e il teatro, oltre a favorire l'attività dei locali con la concessione gratuita della Tosap per tavolini e sedie indipendentemente dallo spazio e mi ha fatto davvero piacere vedere spesso questi spazi pieni di gente. Tanti goriziani sono rimasti in città ma è arrivata anche gente da fuori".

"In castello, purtroppo, abbiamo spesso dovuto lasciare fuori visitatori perché era continuamente esaurito. E così in teatro. Anche gli eventi hanno registrato sempre un pubblico numeroso, ovviamente contestualizzato alle misure anti Covid-19. E questo nonostante la denigrazione incessante di alcune persone che usano questa vecchia tecnica per cercare di costruirsi una nuova immagine politica. Continuino pure. Altro non sanno fare. Noi continuiamo a lavorare non per la città ma insieme alla città. Sabato ci sarà lo sbaracco, un'iniziativa organizzata dall'Ascom come evento finale dei saldi con sconti a partire dal 40% e ci saranno nuove iniziative del Comune, come il concerto in Borgo Castello alle 6 di mattina e lo spettacolo con creature mitiche ai Giardini alle 20.30. Alle 18 uno spettacolo anche a Palazzo Lantieri. Insomma di tutto e di più".

"E gli aiuti li abbiamo destinati anche all'edilizia, alle imprese che si occupano di ristrutturazioni e ai tantissimi artigiani della nostra città, per riqualificare l'incredibile patrimonio immobiliare di Gorizia. Trovate qui tutti i dettagli", conclude il primo cittadino.