Migranti, ancora arrivi in Fvg: strutture e comuni al collasso

“Altri cinquanta migranti rintracciati nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia, non lungo i confini ma oltre la fascia di retrovalico che permetterebbe i rimpatri. Segno che è in corso una studiata operazione da parte dei trafficanti di uomini che attraversano il confine a bordo di furgoni e camion e lasciano i migranti lungo le strade di grande comunicazione. E a quelli rintracciati, sedicenti minorenni, si aggiungono quelli che riescono a eludere i controlli, come accaduto qualche giorno fa a Gonars. Una situazione insostenibile, che carica i sindaci di un peso enorme senza alcun aiuto da parte del governo. Si sta giocando con la salute e la sicurezza dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, ma ora basta: l’unica strada da percorrere è chiudere i confini, rafforzare i controlli sui mezzi pesanti, aprire un confronto con la Slovenia, con cui negli ultimi tempi siamo stati fin troppo generosi”.



Così i deputati di Forza Italia Sandra Savino e Roberto Novelli, a margine di un incontro avuto stamani con il sindaco di Gonars Ivan Boemo.



“Sconcerta l’inerzia del governo italiano, a cui stamani, in una telefonata con il capo di Gabinetto del ministro Lamorgese, abbiamo fatto nuovamente presente la gravità della situazione e che le promesse di invii di nuovi contingenti di Polizia e Forze armate sono rimasti lettera morta. Non sorprende invece il governo sloveno che conferma la sua complice disattenzione sul transito sul suo territorio dei mezzi pesanti con a bordo i migranti, dopo aver dimostrato solerzia nel chiudere i valichi agli italiani. La situazione non è più insostenibile: o si interviene subito o saremo costretti ad azioni di protesta clamorose”, concludono Savino e Novelli.