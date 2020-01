Migranti, coprifuoco alla Cavarzerani e controlli negli appartamenti

Regole più ferree per il rientro serale alla Cavarzerani e controlli incrociati sugli stranieri che vivono in appartamenti in affitto. Lo ha chiesto al Prefetto di Udine il senatore della Lega, Mario Pittoni, per migliorare la sicurezza in città.

"Solo con la collaborazione tra Prefettura e Comune si può garantire più sicurezza ai cittadini", spiega Pittoni. "Dobbiamo assicurare agli udinesi, sopratutto alle donne, il diritto di potersi muovere liberamente la sera. Uno dei fronti è stabilire un orario di rientro più stringente alla Cavarzerani, ma poi ci sono anche i migranti che vivono in abitazioni, private o del Comune. Qui serve la massima integrazione tra le forze dell'ordine e l'angrafe per tenere monitorati i numeri e assicurare la legalità".