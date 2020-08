Migranti, da Lamorgese attenzione al Fvg

"Il ministro Lamorgese sta seguendo con molta attenzione gli sviluppi della rotta balcanica al confine orientale d'Italia e in particolare le esigenze del territorio del Friuli Venezia Giulia in un frangente molto delicato. È apprezzabile la sollecitudine dimostrata nel dare riscontro alle segnalazioni che abbiamo trasmesso. Opportuna la decisione di incrementare il personale destinati ai controlli del confine con la Slovenia, dove non saranno chiusi i valichi minori. L'interlocuzione aperta con il ministro confidiamo contribuirà a portare in primo piano a livello nazionale il tema della rotta balcanica". Lo affermano le parlamentari dem Debora Serracchiani e Tatjana Rojc, che oggi hanno incontrato a Roma il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.