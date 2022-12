Migranti, emergenza senza fine

"Mi auguro che le riammissioni partano il prima possibile" ha detto il governatore Massimiliano Fedriga, riferendosi alla direttiva del Viminale, sulla quale, nella sua visita a Trieste, ha insisto il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco: "Dal 28 novembre sono ripartite le riammissioni, che in realtà sono rimaste operative perché gli accordi sono vigenti e devono essere utilizzati". Prisco ha ribadito più volte la linea del Governo: "Accogliamo chi deve essere accolto, chi non deve essere accolto deve tornare fuori dall'Italia".

Fedriga, che ha detto di essere in contatto con il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, ha parlato di una situazione "diventata insostenibile" per il Fvg. "Penso anche per un principio di tutela delle persone e parlo proprio dei migranti che arrivano. Non si può favorire o permettere la tratta di esseri umani". La soluzione per il governatore è "mettere in campo misure parallele che possano lavorare insieme per limitare gli ingressi di immigrati irregolari".

Un'opzione, quella delle riammissioni dei cittadini stranieri rintracciati nell’area confinaria tra Italia e Slovenia bocciata dalle associazioni, come Ics e Oikos, che da anni si occupano di accoglienza dei migranti. “Al di là di ogni considerazione etica, sono operazioni gravemente illegittime per molte ragioni giuridiche”.

“Le riammissioni informali, peraltro, alimentavano ed estendevano la prassi, ormai consolidata lungo la rotta balcanica, dei respingimenti a catena, per la quale i migranti intercettati in Slovenia vengono rimandati in Croazia e dalla Croazia in Bosnia o in Serbia, fuori dal territorio comunitario e in Paesi in cui i migranti corrono il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti”, denunciano ancora le associazioni, che chiedono al Governo “di ripensare le proprie posizioni e di non riproporre delle politiche confinarie che ignorano il diritto di asilo e tutti i diritti fondamentali da riconoscersi alle persone migranti”.

LA SITUAZIONE IN FVG

Nemmeno il freddo tardivo dell’autunno 2022 ferma il flusso di persone che percorrono la rotta balcanica. Chi è partito dal Pakistan, dall’Afghanistan, dalla Siria e ha viaggiato per sei o sette mesi con il miraggio di un presente e un futuro migliore in Europa non ci sta ad arrendersi a pochi passi dalla meta. Piedi scalzi, abiti leggeri, fame, poca igiene, fatica, notti all’addiaccio, violenza, dolore: niente di tutto ciò sconfigge la speranza di un’esistenza libera, serena, forse felice.

È forse questo uno dei motivi – più psicologico che sociologico – che determina il continuo arrivo di persone attraverso il confine orientale nella nostra regione. Un flusso che mette in ginocchio anche un sistema di accoglienza già di per sé precario.

A denunciare la situazione non sono solo il Papa o le associazioni di volontariato, ma anche il Siulp, il Sindacato italiano unitario lavoratori polizia, che, per bocca del suo segretario regionale, Fabrizio Maniago, parla chiaro: “Le strutture sono al collasso, le persone sono per strada perché non ci sono posti disponibili nel circuito dell’accoglienza”. E avanza precise richieste “Chiediamo di agire concretamente perché questa regione non diventi un immenso campo profughi a cielo aperto e per impedire che si creino inutili tensioni sociali di cui si vedono i primi segnali, perché l’accoglienza non può lasciare il Friuli Venezia Giulia con il cerino in mano rispetto all’Europa”.

Trasferite da luglio 500 persone, ma i flussi intasano l’accoglienza

“Anche se rallentato, il fenomeno degli arrivi dei migranti non si è fermato nemmeno con la stagione fredda. Le strutture di accoglienza come il Cara di Gradisca sono già sovraffollate e non è possibile accogliere altre persone”. Il prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi, descrive con poche e chiare parole la situazione del territorio isontino. E sui mancati trasferimenti dai centri d’accoglienza, da più parti additati come la causa dell’intasamento delle strutture, è altrettanto perentorio: “Da luglio scorso a oggi solo dalla provincia di Gorizia sono state trasferite 500 persone, che non sono poche. Il problema non sono tanto i trasferimenti, che procedono tuttora, bensì il flusso costante di nuovi arrivi. Oggi in Friuli giungono non solo le persone che seguono la Rotta balcanica, ma anche chi sbarca nei porti del Sud Italia e tenta di arrivare in questa regione, dove sa che l’accoglienza è migliore”.

Il sovraffollamento dei centri di accoglienza del Friuli è un dato incontrovertibile. A denunciare la presenza di oltre 650 persone al Cara di Gradisca è stata la sindaca della località isontina, Linda Tomasinsig, mentre alla Cavarzerani di Udine si è raggiunto il picco delle 900 presenze, ora scese a circa 600.

“In altri termini, vuol dire che nell’ex caserma friulana c’è un bagno ogni 30 persone circa – commenta Giovanni Tonutti dell’organizzazione per la cooperazione internazionale Oikos onlus -. Queste strutture enormi, con scarsa possibilità di apprendimento dell’italiano, uscite contingentate e quindi basse potenzialità di occupabilità per gli accolti, diventano bombe a orologeria per la sicurezza degli ospiti, ma anche dei cittadini. È una conseguenza normale che criminalità e devianze aumentino in queste condizioni, che forniscono manodopera alle organizzazioni criminali”.

“Oggi gli accessi alla Cavarzerani sono impossibili – sottolinea Paola Tracogna, volontaria di Ospiti in arrivo di Udine -. I migranti che arrivano, se non sono accolti in dormitori, passano la notte per strada all’addiaccio. È assurdo che si parli ancora di emergenza, che ci si meravigli dell’enorme flusso di persone che arriva attraverso la rotta balcanica. L’emergenza è perenne: un fiume umano che non si è mai interrotto, anche quando veniva raccontato che gli arrivi erano stati bloccati. Il problema del sovraffollamento deriva dall’organizzazione del sistema dell’accoglienza. Quando in Fvg si praticava la cosiddetta ‘accoglienza diffusa’ si riuscivano a smistare i migranti a piccoli gruppi in paesi e strutture più facili da gestire e anche da controllare. I grandi assembramenti, invece, rendono tutto più difficile”.

In prima linea c’è Gorizia, dove ogni giorno arrivano 30-40 persone. “Per il momento riusciamo a gestire questi numeri, accogliendo le persone nei nostri dormitori, poiché anche il Cara di Gradisca è pieno – spiega Renato Nucera, direttore della Caritas isontina -. Le strutture ospitano già profughi ucraini, ma questi migranti egiziani, afgani, curdi, pakistani attualmente sono solo di passaggio: appena possibile prendono il treno o il pullman e vanno altrove, in Italia o in Europa. Arrivano anche famiglie con bambini, che noi e altre associazioni riusciamo a far dormire al riparo. Anche questi però fanno soltanto una sosta, in attesa di ripartire per altre mete”.