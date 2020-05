Migranti, il Governo istituisca un hospot a Trieste

“A oggi, gli immigrati clandestini arrivati in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo sono aumentati 400%. Da 842 del 2019 ad oltre 4000. Il tutto nonostante l’emergenza Covid. 200 ad aprile solo dalla rotta balcanica. Il confine italo-sloveno è infatti da considerarsi a tutti gli effetti una zona a rischio per i continui ingressi illegali. Confine che andrebbe monitorato con attenzione dal governo. Se infatti la polizia slovena ha blindato i confini con l’Italia, questo Governo non ha fatto nulla per gestire la rotta migratoria di origine balcanica. Per questo ho presentato un’interrogazione per chiedere al governo di istituire quanto prima un hotspot a Trieste per fermare i flussi migratori illegali dalla Slovenia, utilizzando anche uno dei due veivoli già in dotazione alla polizia di Venezia. Allo stesso tempo chiediamo di potenziare l’ufficio immigrazione della Questura e il Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Trieste”, dichiara il deputato della Lega Vannia Gava, firmataria dell’interrogazione.