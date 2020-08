Migranti, il Pd Udine diffida il presidente della commissione Immigrazione

"In tema di migranti, la destra preferisce fare come le tre scimmiette: non vedo, non sento non parlo. Altrimenti non si spiega il repentino cambio di opinione del Presidente della terza commissione Politiche sociali Marco Valentini, che preferisce non sapere e non far sapere qual è la reale situazione migranti in città". Lo affermano le consigliere comunali Pd Eleonora Meloni e Sara Rosso, dopo che Marco Valentini, presidente della terza commissione del Consiglio comunale di Udine, ha opposto un diniego alla richiesta dalle opposizioni di convocare la ai sensi dell'art. 18 comma 5 del Regolamento consiliare.

"Il dato più evidente è che - spiega Meloni - la maggioranza tutta si trova in grande imbarazzo: Fontanini ha cercato in ogni modo di non far emergere l'assenza di un protocollo migranti alla luce dell'emergenza Covid19 e ora cerca di zittirci perché non vuole che venga alla luce la sua incapacità di gestione. E spiace che il Dg Braganti abbia dovuto rievocare un protocollo del 2016, cioè di un altro mondo senza Covid, per giustificare l'assenza di un protocollo aggiornato. Non gli imputiamo colpe, perché in questi casi l'input deve venire dalla politica".

"Non possiamo più accettare questi comportamenti e dunque - rende noto Sara Rosso - abbiamo appena inviato una diffida al presidente Valentini. E siamo pronte anche a chiedere di sfiduciare il presidente della terza Commissione, poiché è venuto meno il suo ruolo di garante: sono stati diversi i casi di ingerenze della maggioranza, sia nel corso delle sedute della commissione, sia per le modalità arbitrarie di convocazione. Aver comunicato a mezzo stampa il diniego alla convocazione della commissione è l'ultima goccia di sprezzo istituzionale".