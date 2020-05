Migranti, impegno del Viminale contro la rotta balcanica

"Le sollecitazioni che avevamo fatto al ministero dell'Interno sul tema della rotta balcanica hanno trovato risposta oggi. Il Viminale ci ha, infatti, assicurato che saranno messi a punto interventi urgenti e immediati per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina lungo questa tratta". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Politiche dell'immigrazione, Pierpaolo Roberti, dopo che qualche giorno fa aveva sollecitato l'attenzione del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese sulla ripresa degli ingressi dall'Est Europa attraverso il confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia.

"Già da domani - ha precisato Roberti - osserveremo i dati per capire se i dispositivi messi in atto daranno frutti o meno".

"L'interlocuzione con il Viminale è sempre stata costante e l'ascolto attento non è mai mancato. In particolare sul tema sensibile della rotta balcanica abbiamo continuato a segnalare direttamente alla ministra Lamorgese e al viceministro Mauri le percezioni e le esigenze del territorio. Chi regge ora il Viminale ha l'esperienza tecnica e la sensibilità politica per agire con efficacia e rigore istituzionali, senza forzature mediatiche. Non abbiamo dubbi che la collaborazione con la Slovenia per la vigilanza del confine Schengen sarà rafforzata in base alle nuove esigenze, e che potranno presto ripartire i trasferimenti fuori regione". Lo affermano le parlamentari del Tatjana Rojc e Debora Serracchiani, che anche nelle ultime ore hanno avuto contatti con i vertici del Ministero dell'Interno.