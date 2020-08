Migranti, la Prefettura di Trieste cerca nuove strutture

La Prefettura di Trieste cerca nuove strutture alberghiero-ricettive nell'area giuliana per l'accoglienza dei migranti, alla luce delle misure anti-Covid, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati.

L'avviso pubblico punta a individuare immobili idonei, in particolare per consentire l'isolamento dal punto di vista sanitario. La struttura dovrà poter ospitare almento 20 persone, preferibilmente in stanze separate.

La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata entro e non oltre le 12 del 2 settembre a mezzo pec a protocollo.prefts@pec.interno.it

QUI TUTTE LE INFORMAZIONI